В Киеве во время обстрела пострадал автосалон, в котором сгорели несколько десятков авто, видео

Сгорело около 30 премиум-автомобилей.

Во время массированной ракетной атаки на Киев сильно пострадал автосалон, где сгорело около 30 автомобилей. Соответствующее видео публикуют Телеграм-каналы.

Ранее в МВД показали последствия ракетной атаки на Киев, а также уточнили данные по повреждениям.

Мы публиковали фото, как киевляне спасались от ракет в метро.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал пять шагов, которых ждет от партнеров после мощного обстрела Украины.

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