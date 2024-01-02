У Києві під час обстрілу постраждав автосалон, в якому згоріли кілька десятків авто, відео

Згоріло близько 30 преміум-автомобілів.

Під час масованої ракетної атаки на Київ сильно постраждав автосалон, де згоріло близько 30 автомобілів. Відповідне відео публікують Телеграм-канали.

Раніше у МВС показали наслідки ракетної атаки на Київ, а також уточнили дані щодо пошкоджень.

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на ракетний обстріл та виділив 5 важливих кроків, яких чекає від західних партнерів.

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