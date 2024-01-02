Немецкий фармацевтический гигант Stada уходит с рынка россии

Компания выводит заводы в отдельную самостоятельную фирму «Нижфарм» и готовит их к продаже.

Одна из крупнейших фармацевтических компаний Германии Stada выходит из российского рынка. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Фармгигант выводит заводы в отдельную самостоятельную фирму «Нижфарм» и готовит их к продаже.

Как известно, росийский рынок был для крупного производителя лекарств Stada, имеющего производственные площадки в 10 странах Европы и Азии, второй по важности после немецкого и обеспечивал около 15% выручки. В РФ работал каждый шестой сотрудник фирмы.

Stada была крупнейшим иностранным инвестором в российскую фармацевтическую промышленность – за два десятилетия вложила более $1 млрд. Руководство компании покидать рф не собиралось, ссылаясь на то, что международные санкции на лекарства не распространяются.

Весной 2023 года председатель правления Петер Гольдшмидт пожаловался правительству ФРГ на давление со стороны украинских властей, требующих прекратить поставки лекарств на российский рынок. Он заявлял, что, оказавшись перед выбором, откажется от работы в Украине в пользу бизнеса в россии.

Однако владельцы Stada решили снять российские активы с баланса компании, чтобы покупатели могли приобрести в 2024 году хорошо развивающуюся фирму без лишнего груза.

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