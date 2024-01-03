Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Застосування спецконфіскації є тим «іншим випадком», який погіршує правове становище обвинуваченого, – ВС висловився щодо форми рішення суду

Апеляційний суд ухвалою конфіскував бензопилу в дохід держави, але прокурор вказав, що таке рішення мало бути не у формі ухвали, а у формі вироку, - що вирішив Верховний Суд.

Прокурорів САП зможуть перевести до Офісу Генпрокурора або до обласної чи окружної прокуратури за їх бажанням, – новий закон

Новий закон передбачає, що САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генеральним прокурором.

Конкурс на посади 550 суддів апеляційних судів: «лава запасних» українського правосуддя виявилася на диво короткою

У конкурсі на посади суддів апеляційних судів планують брати участь члени Вищої ради правосуддя, судді апеляційних судів, відомі адвокати, помічники суддів і навіть завідуючий складом та майстер з лісозаготівель.

Кабмін постановив, що Міноборони та КМДА мають забезпечити будівництво фортифікаційних споруд

Міноборони, КМДА і Держагентству з відновлення доручили забезпечити будівництво фортифікаційних споруд, а закупівлі товарів, робіт і послуг для будівництва таких фортифікаційних споруд прирівняли до закупівель озброєння, військової та спеціальної техніки.

Перевищення суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, - Нацбанк вніс зміни щодо моніторингу

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, і додав новий індикатор підозрілості фінансових операцій.

  1. В Україні

В Instagram завдяки штучному інтелекту з'явилася сторінка Тараса Шевченка

07:42, 3 січня 2024
Створений віртуальний образ точно відтворює зовнішність Шевченка, а також володіє великою базою знань, яка охоплює повний спектр його творів.
В Instagram завдяки штучному інтелекту з'явилася сторінка Тараса Шевченка
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

В Україні презентували першу офіційну Instagram-сторінку Тараса Шевченка. Він з’явився в цифровому просторі завдяки штучному інтелекту.

Про це повідомляє Національний музей Тараса Шевченка.

Цей соціальний проєкт присвячений популяризації багатогранного українського мистецтва.

«Поєднуючи історичні культурні досягнення з сучасними інноваціями, сьогодні ми інтегруємо творчі здобутки українського поета та художника Тараса Шевченка в світ цифрових технологій», - пояснили у музеї.

Створений віртуальний образ точно відтворює зовнішність Шевченка, а також володіє великою базою знань, яка охоплює повний спектр його творів. Сторінка постійно поповнюється цікавим контентом і пропонує детально дослідити творчу спадщину Кобзаря.

«На перетині культурної спадщини та технологічних інновацій ми створюємо цифровий простір, де мудрість Шевченка виходить за рамки часу, роблячи історію нашої багатої культури не просто пережитком минулого, але оживляючи її для майбутніх поколінь», - зауважив генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка Дмитро Стус.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений користувачем @taras_kobzar_ai

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Владислав Єгупенко
    Владислав Єгупенко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду