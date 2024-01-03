В Instagram завдяки штучному інтелекту з'явилася сторінка Тараса Шевченка

Створений віртуальний образ точно відтворює зовнішність Шевченка, а також володіє великою базою знань, яка охоплює повний спектр його творів.

В Україні презентували першу офіційну Instagram-сторінку Тараса Шевченка. Він з’явився в цифровому просторі завдяки штучному інтелекту.

Про це повідомляє Національний музей Тараса Шевченка.

Цей соціальний проєкт присвячений популяризації багатогранного українського мистецтва.

«Поєднуючи історичні культурні досягнення з сучасними інноваціями, сьогодні ми інтегруємо творчі здобутки українського поета та художника Тараса Шевченка в світ цифрових технологій», - пояснили у музеї.

Створений віртуальний образ точно відтворює зовнішність Шевченка, а також володіє великою базою знань, яка охоплює повний спектр його творів. Сторінка постійно поповнюється цікавим контентом і пропонує детально дослідити творчу спадщину Кобзаря.

«На перетині культурної спадщини та технологічних інновацій ми створюємо цифровий простір, де мудрість Шевченка виходить за рамки часу, роблячи історію нашої багатої культури не просто пережитком минулого, але оживляючи її для майбутніх поколінь», - зауважив генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка Дмитро Стус.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @taras_kobzar_ai

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