В Португалии неизвестные нарисовали на бюсте Шевченко букву «Z»

Памятник Тарасу Шевченко немедленно очистили от следов вандализма.

Источник фото: Facebook / Pavlo Sadokha

В Португалии неизвестные лица совершили акт вандализма, нарисовав символ российского вторжения в Украину - букву «Z» - на памятнике Тарасу Шевченко накануне Нового года. Об этом сообщил председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха в своем посте в Facebook.

Садоха выразил возмущение, называя этот случай попыткой впечатления на исторические и духовные ценности. Он обнародовал фотографии с указаниями «Z», которые были нарисованы рядом с памятником.

«Так выглядит, что рашисты решили нанести масштабный удар по нашим и историческим духовным ценностям», - сказал Садоха.

Представитель украинского сообщества в Португалии подчеркнул, что семья украинцев из Алгарве оперативно выдала следы краски с памятника.

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