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  1. В Украине

Комитет по обороне и разведке начинает рассмотрение скандального законопроекта о мобилизации

09:19, 4 января 2024
В закрытом режиме в течение трех дней Комитет Рады по обороне и разведке должен проработать законопроект о мобилизации.
Комитет по обороне и разведке начинает рассмотрение скандального законопроекта о мобилизации
Источник фото: ukranews
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В четверг, 4 января, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки объявил о начале рассмотрения законопроекта, касающегося рекрутинга, мобилизации и прохождения военной службы. Этот законопроект под номером 10378 предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты Украины с целью усовершенствования регулирования отдельных вопросов связанных с мобилизацией, военным учетом и службой в Вооруженных Силах. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Рады по нацбезопасности Марьяна Безуглая.

Она отметила, что планируется рассмотрение законопроекта на продолжительность трех дней.

Безуглая также указала на то, что обсуждение законопроекта будет проходить в закрытом режиме в условиях военного положения. Это решение принято для обеспечения конфиденциальности и соответствия требованиям текущей ситуации в стране.

Ранее заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что Рада не будет голосовать за законопроект о мобилизации, пока не будет урегулирован ряд вопросов.

Также мы писали, что Электронные уведомления военнообязанным не будут рассылать в Дії, но ничто не мешает делать это через мессенджеры или смс по примеру судебных повесток.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский говорил, что военное руководство предложило мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

Вместе с тем, министр обороны Умеров анонсировал новые «правила игры» для уклонистов.

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