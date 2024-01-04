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  1. В Украине

Самозащита в Украине: как отстоять свои права

21:43, 4 января 2024
Граждане Украины имеют право на самозащиту по закону.
Самозащита в Украине: как отстоять свои права
Источник фото: ok-kardinal.com.ua
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Статья 40 Уголовного кодекса Украины, которая касается права на самозащиту, обеспечивает гражданам возможность защитить себя от любых форм насилия и нападения, предоставляя законные средства для защиты от возможной угрозы жизни, здоровью или имуществу. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Статья предоставляет лицам право использовать необходимую защиту в условиях, когда существует угроза для их безопасности или окружающих. Важно отметить, что самозащита должна быть обоснованной и соответствовать закону.

Согласно статье 40 УКУ, действия или бездействие лица, которое принимало защитные меры во время косвенного воздействия физического принуждения, не могут быть признаны преступлением. Это касается случаев, когда лицо не могло руководить своими действиями из-за принуждения.

Статья 40 Уголовного кодекса Украины также может отменить ответственность за преступление в случае доказательства фактов, свидетельствующих о внешнем давлении на лицо, затрудняя его способность самостоятельно контролировать свои действия.

Стоит заметить, что лицо, использовавшее физическое принуждение, будет нести ответственность перед законом, независимо от того, признано ли преступлением поведение того лица, к которому было применено принуждение.

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