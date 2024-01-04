SpaceX Маска обвинили в незаконном увольнении работников

SpaceX обвинили в допросах, унижении и угрозах уволить сотрудников.

Источник фото: processer.media

Агентство по труду США обвинило SpaceX в незаконном увольнении восьми сотрудников, которые распространили письмо, в котором глава компании Илон Маск назвал их актив "отвлекающим фактором и позором", - сообщает Reuters.

По данным Национального совета по трудовым отношениям (NLRB), SpaceX нарушила права работников, предусмотренные федеральным трудовым законодательством, в том числе право объединяться в профсоюзы и борьбу за улучшение условий труда.

Сотрудники выразили несогласие с твитами Маска, которые, по их мнению, не отражают политику компании в отношении разнообразия и недопустимого поведения на рабочем месте. Они призвали SpaceX осудить твиты Маска.

В жалобе также указано, что SpaceX допрашивала, унижала и угрожала уволить сотрудников, которые прислали письмо к руководству компании.

В случае, если SpaceX не примет решающих шагов в связи с обвинениями, дело может быть передано в суд. Решение будет принято судьей, и компания будет иметь возможность его обжаловать. Предварительное слушание запланировано на 5 марта.

Если установится, что увольнения были незаконными, SpaceX должна вернуть сотрудников на работу и выплатить им зарплату. Кроме того, компания может стать объектом наказания в будущем, если будет признана виновной в нарушении трудового законодательства. Этот случай стал еще одним из ряда обвинений против компаний, принадлежащих Илону Маску в нарушении прав работников.

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