Ракетный обстрел Киева 29 декабря: количество погибших снова возросло

Общее количество погибших в результате ракетного обстрела возросло до 32 человек.

Фото: ГСЧС

Количество погибших во время ракетной атаки в Киеве 29 декабря возросло - еще два человека были обнаружены среди жертв. Об этом сообщила пресс-служба КГВА.

По данным, во время проведения экспертизы, следователи криминалисты ГУ МВД установили еще два человека, которые стали жертвами ракетного удара 29 декабря 2023 года.

"Обновление данных о последствиях ракетного удара 29 декабря 2023 года. Следователями криминалистами ГУ МВД, при осуществлении экспертизы, было обнаружено еще двух погибших", - говорится в сообщении.

Обновленные данные свидетельствуют, что общее количество погибших от ракетной атаки по состоянию на 7:00 4 января 2024 года составляет 32 человека, а количество пострадавших - 30.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Ранее в МВД показали последствия ракетной атаки на Киев, а также уточнили данные по повреждениям.

Мы публиковали фото, как киевляне спасались от ракет в метро.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал пять шагов, которых ждет от партнеров после мощного обстрела Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.