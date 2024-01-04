Ракетний обстріл Києва 29 грудня: кількість загиблих знову зросла

Загальна кількість загиблих в результаті ракетного обстрілу зросла до 32 осіб.

Фото: ДСНС

Кількість загиблих під час ракетної атаки у Києві 29 грудня зросла - ще дві людини були виявлені серед жертв. Про це повідомила пресслужба КМВА.

За даними, під час проведення експертизи, слідчі криміналісти ГУ МВС встановили ще дві особи, які стали жертвами ракетного удару 29 грудня 2023 року.

«Оновлення даних щодо наслідків ракетного удару 29 грудня 2023 року. Слідчими криміналістами ГУ МВС, під час здійснення експертизи, було виявлено ще двох загиблих», – йдеться у повідомленні.

Оновлені дані свідчать, що загальна кількість загиблих від ракетної атаки станом на 7:00 4 січня 2024 року складає 32 особи, а кількість постраждалих - 30.

Раніше у МВС показали наслідки ракетної атаки на Київ, а також уточнили дані щодо пошкоджень.

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на ракетний обстріл та виділив 5 важливих кроків, яких чекає від західних партнерів.

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