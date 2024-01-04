4 січня — яке сьогодні свято, все про цей день

4 січня відзначають Всесвітній день абетки Брайля.

Джерело фото: objectiv.tv

У четвер, 4 січня, світ відзначає Всесвітній день абетки Брайля, святкуючи пам'ять видатного преподобного Феоктиста, а також в Сполучених Штатах відзначається День спагеті та День хіт-параду.

Церковне свято:

4 січня віряни відзначається день пам'яті преподобного Феоктиста. Він заснував монастир на Сицилії і став його ігуменом. В цьому монастирі знайшли пристановище численні монахи, які втекли від переслідувань іконоборців. Преподобний Феоктист помер приблизно в 800 році.

Календар важливих подій за 3 січня:

1919: Рада Східної Галичини ухвалила рішення про приєднання до України; Українська Центральна Рада заборонила обіг російських, німецьких та австрійських грошей.

1948: Після понад 60 років британської окупації, Бірма (нині М'янма) стала незалежною федеративною державою.

1985: У одній із клінік на півночі Лондона народилася дівчинка від першої у світі сурогатної матері.

1992: Албанія та Узбекистан визнали незалежність України; Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.

2004: Марсохід "Спірит" здійснив посадку на Марсі; відбулися президентські вибори у Грузії після "революції троянд", перемігши Міхеіл Саакашвілі.

2010: Відкрито найвищий хмарочос у світі - Бурдж Дубай.

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