4 января - какой сегодня праздник, все об этом дне

4 января отмечают Всемирный день азбуки Брайля.

Источник фото: objectiv.tv

В четверг, 4 января, мир отмечает Всемирный день азбуки Брайля, празднуя память выдающегося преподобного Феоктиста, а также в Соединенных Штатах отмечается День спагетти и День хит-парада.

Церковный праздник:

4 января верующие отмечается день памяти преподобного Феоктиста. Он основал монастырь на Сицилии и стал его игуменом. В этом монастыре нашли пристанище многочисленные монахи, бежавшие от преследований иконоборцев. Преподобный Феоктист скончался примерно в 800 году.

Календарь важных событий за 3 января:

1919: Рада Восточной Галичины приняла решение о присоединении к Украине; Украинская Центральная Рада запретила обращение российских, немецких и австрийских денег.

1948: После более 60 лет британской оккупации, Бирма (ныне Мьянма) стала независимым федеративным государством.

1985: В одной из клиник на севере Лондона родилась девочка от первой в мире суррогатной матери.

1992: Албания и Узбекистан признали независимость Украины; Украина установила дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем.

2004: Марсоход "Спирит" совершил посадку на Марсе; состоялись президентские выборы в Грузии после "революции роз", победив Михеил Саакашвили.

2010: Открыт самый высокий небоскреб в мире - Бурдж Дубай.

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