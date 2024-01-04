В ВМС объяснили, почему россияне не применяли флот во время последних ракетных ударов

Отмечается, что после ударов ВСУ снизились логистические возможности с обеспечением флота рф вооружением.

В результате действий ВСУ по противодействию Черноморскому флоту рф существенно снизились логистические возможности с обеспечением флота страны-агрессора ракетным вооружением. При массированных ударах 29 декабря и 2 января надводные и подводные ракетоносители не применялись, рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Таким образом, оккупанты испытывают проблемы с логистическим обеспечением.

3 января в акватории Черного моря ракетоносители противника вообще не были зафиксированы, хотя погодные условия для выхода кораблей благоприятны.

Он подчеркнул, что военно-морская база с ракетным вооружением для флота у российских окупантов находится в Севастополе.

«И даже если их переместить в Новороссийск, по состоянию на сейчас подтвержденную информацию, что они туда переместили оборудование, которое способно загружать эти крылатые ракеты на носителе – нет», – сказал Плетенчук.

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