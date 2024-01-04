У ВМС пояснили, чому росіяни не застосовували флот під час останніх ракетних ударів

Зазначається, що після ударів ЗСУ знизилися логістичні можливості із забезпеченням флоту рф озброєнням.

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Внаслідок дій ЗСУ з протидії Чорноморському флоту рф суттєво знизилися логістичні можливості із забезпеченням флоту країни-агресора ракетним озброєнням. При масованих ударах 29 грудня та 2 січня надводні та підводні ракетоносії не застосовувалися, розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Таким чином, окупанти відчувають проблеми з логістичним забезпеченням.

3 січня в акваторії Чорного моря ракетоносіїв противника взагалі не було зафіксовано, хоча погодні умови для виходу кораблів є сприятливими.

Він наголосив, що військово-морська база із ракетним озброєнням для флоту у російських окупантів розташована в Севастополі.

«І навіть якщо їх перемістити до Новоросійська, станом на зараз підтвердженої інформації, що вони туди перемістили обладнання, яке здатне завантажувати ці крилаті ракети на носії – нема», – сказав Плетенчук.

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