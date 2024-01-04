SpaceX Маска звинуватили у незаконному звільненні працівників

SpaceX звинуватили у допитах, приниженні та погрозах звільнити співробітників.

Джерело фото: processer.media

Агентство з питань праці США звинуватило SpaceX у незаконному звільненні восьми співробітників, які розповсюдили листа, у якому голова компанії Ілон Маск назвав їхній актив «відволікаючим фактором і ганьбою», – повідомляє Reuters.

За даними Національної ради з трудових відносин (NLRB), SpaceX порушила права працівників, які передбачені федеральним трудовим законодавством, у тому числі право об'єднуватися в профспілки та боротьбу за поліпшення умов праці.

Співробітники висловили незгоду з твітами Маска, які, на їхню думку, не відображають політику компанії щодо різноманітності та неприпустимої поведінки на робочому місці. Вони закликали SpaceX засудити твіти Маска.

У скарзі також вказано, що SpaceX допитувала, принижувала та погрожувала звільнити співробітників, які надіслали лист до керівництва компанії.

У випадку, якщо SpaceX не прийме вирішальних кроків у зв'язку з звинуваченнями, справа може бути передана до суду. Рішення буде ухвалено суддею, і компанія матиме можливість його оскаржити. Попереднє слухання заплановане на 5 березня.

Якщо встановиться, що звільнення були незаконними, SpaceX має повернути співробітників на роботу та виплатити їм зарплату. Крім того, компанія може стати об'єктом покарання у майбутньому, якщо буде визнана винною у порушенні трудового законодавства. Цей випадок став ще одним з ряду звинувачень проти компаній, що належать Ілону Маску у порушенні прав працівників.

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