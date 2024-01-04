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Члена ВККС Віталія Гацелюка та екс-заступника голови НАЗК Андрія Вишневського допустили до наступного етапу конкурсу на голову НАЗК

Діючий член ВККС Віталій Гацелюк, екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський та екс-державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська проходять далі у конкурсі на очільника НАЗК.

Господарським судам розширено повноваження, — розглядатимуть клопотання АМКУ на проведення обшуків і вилучення документів у бізнесу

Набрав чинності закон, який запроваджує судовий контроль «квазіслідчих» повноважень АМКУ з проведення перевірки суб’єктів господарювання, доступу до приміщень, інших володінь, місць зберігання інформації і на вчинення окремих процесуальних дій у вигляді проведення огляду, опломбовування, накладення арешту на майно, вилучення майна.

У Раді знов згадали, що працюють над скасуванням Господарського кодексу і назвали це великою реформою

Там додали, що скасування Господарського кодексу – «це велика реформа».

У Адміністрації Держприкордонслужби пояснили, за яких умов можуть перетинати кордон чоловіки з інвалідністю

Рішення про надання дозволу на перетинання державного кордону на виїзд з України приймається безпосередньо в пункті пропуску, - Адміністрація Держприкордонслужби.

За фальсифікацію пробігу вживаних авто пропонують карати штрафом у 17 тисяч грн

Верховна Рада розгляне законопроект про покарання за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу.

  1. В Україні

Самозахист в Україні: як відстояти свої права

21:43, 4 січня 2024
Громадяни України мають право на самозахист за законом.
Самозахист в Україні: як відстояти свої права
Джерело фото: ok-kardinal.com.ua
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Стаття 40 Кримінального кодексу України, яка стосується права на самозахист, забезпечує громадянам можливість захистити себе від будь-яких форм насильства та нападу, надаючи законні засоби для захисту від можливої загрози життю, здоров'ю чи майну. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Стаття надає особам право використовувати необхідний захист в умовах, коли існує загроза для їхньої безпеки чи оточуючих. Важливо відзначити, що самозахист має бути обґрунтованим і відповідати закону.

Згідно статті 40 ККУ, дії чи бездіяльність особи, яка вживала захисних заходів під час непрямого впливу фізичного примусу, не можуть бути визнані злочином. Це стосується випадків, коли особа не могла керувати своїми діями через примус.

Стаття 40 Кримінального кодексу України також може скасувати відповідальність за злочин у разі доведення фактів, що свідчать про зовнішній тиск на особу, утруднюючи її здатність самостійно контролювати свої дії.

Варто зауважити, що особа, яка використала фізичний примус, буде нести відповідальність перед законом, незалежно від того, чи визнано злочином поведінку тієї особи, до якої було застосовано примус.

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