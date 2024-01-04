Самозахист в Україні: як відстояти свої права

Громадяни України мають право на самозахист за законом.

Джерело фото: ok-kardinal.com.ua

Стаття 40 Кримінального кодексу України, яка стосується права на самозахист, забезпечує громадянам можливість захистити себе від будь-яких форм насильства та нападу, надаючи законні засоби для захисту від можливої загрози життю, здоров'ю чи майну. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Стаття надає особам право використовувати необхідний захист в умовах, коли існує загроза для їхньої безпеки чи оточуючих. Важливо відзначити, що самозахист має бути обґрунтованим і відповідати закону.

Згідно статті 40 ККУ, дії чи бездіяльність особи, яка вживала захисних заходів під час непрямого впливу фізичного примусу, не можуть бути визнані злочином. Це стосується випадків, коли особа не могла керувати своїми діями через примус.

Стаття 40 Кримінального кодексу України також може скасувати відповідальність за злочин у разі доведення фактів, що свідчать про зовнішній тиск на особу, утруднюючи її здатність самостійно контролювати свої дії.

Варто зауважити, що особа, яка використала фізичний примус, буде нести відповідальність перед законом, незалежно від того, чи визнано злочином поведінку тієї особи, до якої було застосовано примус.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.