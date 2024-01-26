Андрій Коваленко став керівником Центру протидії дезінформації

Зеленський призначив Андрія Коваленка керівником Центру протидії дезінформації.

Джерело фото: instagram.com/andrii___kovalenko

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Андрія Коваленка керівником Центру протидії дезінформації.

Указ №29/2024 з'явився на сайті ОПУ у п'ятницю, 26 січня.

Андрій Коваленко – лейтенант Збройних сил України. Раніше він обіймав посаду заступника керівника Центру протидії дезінформації при РНБО. А в 2024 році Коваленко став співведучим нового проєкту «Про війну», який створили інформаційна агенція «Укрінформ» і Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, що 20 квітня Володимир Зеленський звільнив Поліну Лисенко з посади керівника Центру протидії дезінформації.

Виконуючим обов'язки керівника Центру став Андрій Шаповалов.

Також ми писали, що Кабмін погодив призначення низки заступників голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна та призначив Олександра Лашка заступником Голови Державної архівної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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