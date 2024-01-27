США планують знову розташувати в RAF Lakenheath ядерні боєголовки, які втричі перевищують потужність бомби Хіросіма.

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США планують розмістити ядерні боєголовки у Великій Британії для протидії загрозі з боку росії. Вперше за останні 15 років боєголовки будуть розташовані на базі RAF Lakenheath, що викликано зростаючою ескалацією з боку москви, повідомляє The Telegraph.

У 2008 році США вивели ядерні ракети з Великобританії, вважаючи, що загроза холодної війни від москви зменшилася. Однак зараз, враховуючи попередження про «підготовку до війни з росією» для країн НАТО, США планують розмістити ядерні боєголовки на базі RAF Lakenheath в Саффолку.

Договори на закупівлю для нового об'єкта підтверджують наміри розташування ядерних боєголовок, які втричі перевищують потужність бомби Хіросіма. Минулого тижня адмірал Роб Бауер з НАТО закликав громадян готуватися до «тотальної війни з росією» протягом наступних 20 років, що вимагатиме кардинальних змін у їхньому житті.

Генерал сер Патрік Сандерс продовжував попереджати, що громадськість повинна бути готовою до боротьби в разі війни з Росією, оскільки об'єми армії надто обмежені. Колишній Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав цей заклик до створення громадянської армії в разі війни з росією.

Міністр ВМС США Карлос Дель Торо закликав Великобританію переоцінити розмір своїх збройних сил, а уряд Великої Британії захищав витрати на оборону, вказуючи на їхню величину в НАТО і Європі.

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