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Класифікація посад державної служби в судах та в органах судової влади призвела до плутанини – РСУ та ДСА

У Національному агентстві з питань державної служби вважають, що деякі суди недбало підійшли до проведення класифікації посад держслужби.

Верховний Суд відповів, чи можуть витрати на правову допомогу бути розподілені між страховою компанією і обвинуваченим

Суди попередніх інстанцій стягнули зі страхової компанії відшкодування матеріальної шкоди, моральної шкоди та витрати на правову допомогу.

Учасник справи може оскаржити в апеляційному порядку ухвалу суду про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання, - ВС

Верховний Суд відповів, чи може учасник справи оскаржити в апеляційному порядку окремо від рішення суду ухвалу суду першої інстанції про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Об’єднана палата КЦС визначила, до якої юрисдикції відносяться справи про оскарження реєстраційних дій щодо правочину, укладеного на забезпечення основного зобов’язання між юрособами

Спір у цій справі стосувався скасування рішень державного реєстратора про припинення договору іпотеки, укладеного для забезпечення виконання умов кредитного договору, сторонами якого є юридичні особи, тобто стосувався правовідносин, які є похідними від кредитних правовідносин суб’єктів господарювання.

Верховний Суд висловився щодо застосування презумпції правомірності рішень платника податків

Для її застосування необхідно і достатньо виявлення двох або більше альтернативних варіантів правомірної поведінки, з яких обравши найвигідніший для себе, платник почуватиметься захищеним від можливих негативних наслідків як з боку контролюючого органу, так і суду, - Верховний Суд.

  1. У світі

США планують повернути ядерні боєголовки у Велику Британію через загрозу з боку росії

08:14, 27 січня 2024
США планують знову розташувати в RAF Lakenheath ядерні боєголовки, які втричі перевищують потужність бомби Хіросіма.
США планують повернути ядерні боєголовки у Велику Британію через загрозу з боку росії
Джерело фото: Shutterstock
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США планують розмістити ядерні боєголовки у Великій Британії для протидії загрозі з боку росії. Вперше за останні 15 років боєголовки будуть розташовані на базі RAF Lakenheath, що викликано зростаючою ескалацією з боку москви, повідомляє The Telegraph.

У 2008 році США вивели ядерні ракети з Великобританії, вважаючи, що загроза холодної війни від москви зменшилася. Однак зараз, враховуючи попередження про «підготовку до війни з росією» для країн НАТО, США планують розмістити ядерні боєголовки на базі RAF Lakenheath в Саффолку.

Договори на закупівлю для нового об'єкта підтверджують наміри розташування ядерних боєголовок, які втричі перевищують потужність бомби Хіросіма. Минулого тижня адмірал Роб Бауер з НАТО закликав громадян готуватися до «тотальної війни з росією» протягом наступних 20 років, що вимагатиме кардинальних змін у їхньому житті.

Генерал сер Патрік Сандерс продовжував попереджати, що громадськість повинна бути готовою до боротьби в разі війни з Росією, оскільки об'єми армії надто обмежені. Колишній Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав цей заклик до створення громадянської армії в разі війни з росією.

Міністр ВМС США Карлос Дель Торо закликав Великобританію переоцінити розмір своїх збройних сил, а уряд Великої Британії захищав витрати на оборону, вказуючи на їхню величину в НАТО і Європі.

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