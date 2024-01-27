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Класифікація посад державної служби в судах та в органах судової влади призвела до плутанини – РСУ та ДСА

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  1. Суспільство

27 січня: яке сьогодні свято та головні події

09:30, 27 січня 2024
27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
27 січня: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: snovmr.gov.ua
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Сьогодні, 27 січня, відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Ця дата призначена для вшанування пам'яті про утиски, гоніння та навмисне винищення євреїв нацистами, які відбувалися з 1933 по 1945 рік. Протягом цього періоду понад 5 мільйонів представників єврейської національності стали жертвами геноциду.

Резолюція, присвячена Голокосту, була затверджена під час Генасамблеї ООН 1 листопада 2005 року. У ній говориться про жахливий геноцид, який призвів до винищення 30% євреїв та представників інших національностей. Дата 27 січня стала символічним визначенням Дня пам'яті, відзначаючи величезний розмір трагедії.

Яке сьогодні церковне свято

У церковному календарі також важливе події - День перенесення мощей святителя Іоана Златоуста. У 397 році Іоан Златоуст став патріархом, розпочавши реформи в священстві. Його становище призвело до конфлікту з імператорською сім'єю, але після землетрусу та смерті дитини імператора, Іоана повернули назад. У 406 році патріарх захворів і помер у 407 році.

Календар важливих подій за 27 січня:

1302 рік — після захоплення Флоренції чорними гвельфами поет і політик Данте Аліг'єрі висланий з міста;

1527 рік — відбувається битва під Ольшаницею;

1785 рік — засновують Університет Джорджії, найстаріший громадський університет США;

1859 рік — Оттава стає столицею Канади;

1860 рік — вперше опублікували повне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка;

1880 рік — Томас Едісон отримує патент на електричну лампу розжарювання;

1918 рік — починається громадянська війна у Фінляндії;

1918 рік — на екрани США виходить фільм "Тарзан з племені мавп" з Елмо Лінкольном у головній ролі;

1921 рік — Польща визнає незалежність Литви;

1926 рік — у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрд проводить публічну демонстрацію пристрою для передавання і приймання телевізійного зображення — телевізора;

1944 рік — заснування нагород Української повстанської армії;

1967 рік — під час репетиції польоту на місяць загорається американський корабель Аполлон-1, всі члени екіпажу, — Гас Гріссом, Едвард Гіґґінс Вайт та Роджер Чаффі гинуть;

1967 рік — США, Велика Британія та Радянський Союз укладають міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору;

1973 рік — у Парижі підписують угоду про виведення американських військ з В'єтнаму;

1983 рік — в Японії завершується будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо;

1992 рік — Зімбабве визнає незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Канадою та Португалією;

1997 рік — Аслан Масхадов стає президентом Чеченської Республіки Ічкерія;

2000 рік — в Єгипті парламент ухвалює закон, що дозволяє жінці подавати на розлучення;

2015 рік — починаються активні бої за Дебальцеве під час війни на сході України;

2022 рік — стрілянина на заводі Південмаші у Дніпрі, в результаті якої гине 5 осіб.

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