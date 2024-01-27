27 января: какой сегодня праздник и главные события

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Источник фото: snovmr.gov.ua

Сегодня, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дата предназначена для чествования памяти о притеснениях, гонениях и умышленном истреблении евреев нацистами, которые происходили с 1933 по 1945 год. В течение этого периода более 5 миллионов представителей еврейской национальности стали жертвами геноцида.

Резолюция, посвященная Холокосту, была утверждена во время Генассамблеи ООН 1 ноября 2005 года. В ней говорится об ужасном геноциде, который привел к истреблению 30% евреев и представителей других национальностей. Дата 27 января стала символическим определением Дня памяти, отмечая огромный размер трагедии.

Какой сегодня церковный праздник

В церковном календаре также важное события - День перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста. В 397 году Иоанн Златоуст стал патриархом, начав реформы в священстве. Его положение привело к конфликту с императорской семьей, но после землетрясения и смерти ребенка императора, Иоанна вернули обратно. В 406 году патриарх заболел и умер в 407 году.

Календарь важных событий за 27 января:

1302 год - после захвата Флоренции черными гвельфами поэт и политик Данте Алигьери выслан из города;

1527 год - происходит битва при Ольшаницею;

1785 год - основывают Университет Джорджии, старейший общественный университет США;

1859 год - Оттава становится столицей Канады;

1860 год - впервые опубликовали полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;

1880 год - Томас Эдисон получает патент на электрическую лампу накаливания;

1918 год - начинается гражданская война в Финляндии;

1918 год - на экраны США выходит фильм "Тарзан из племени обезьян" с Элмо Линкольном в главной роли;

1921 год - Польша признает независимость Литвы;

1926 год - в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бейрд проводит публичную демонстрацию устройства для передачи и приема телевизионного изображения - телевизора;

1944 год - учреждение наград Украинской повстанческой армии;

1967 год - во время репетиции полета на Луну загорается американский корабль Аполлон-1, все члены экипажа - Гас Гриссом, Эдвард Хиггинс Уайт и Роджер Чаффи погибают;

1967 год - США, Великобритания и Советский Союз заключают международный договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства;

1973 год - в Париже подписывают соглашение о выводе американских войск из Вьетнама;

1983 год - в Японии завершается строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, пролегшего между островами Хонсю и Хоккайдо;

1992 год - Зимбабве признает независимость Украины;

1992 год - Украина устанавливает дипломатические отношения с Канадой и Португалией;

1997 год - Аслан Масхадов становится президентом Чеченской Республики Ичкерия;

2000 год - в Египте парламент принимает закон, позволяющий женщине подавать на развод;

2015 год - начинаются активные бои за Дебальцево во время войны на востоке Украины;

2022 год - стрельба на заводе Южмаше в Днепре, в результате которой погибает 5 человек.

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