Суд обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве

Трамп обязан выплатить рекордных 83,3 миллиона долларов журналистке за сексуальное домогательство и унижение.

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Федеральное жюри Манхэттена постановило, что экс-президент США Дональд Трамп должен выплатить журналистке Джин Кэрролл рекордных 83,3 миллиона долларов за его публичные заявления в 2019 году, когда он отвергал факты сексуального домогательства, совершенное в 90-е годы, унижая ее. Об этом сообщает CNN.

По решению суда, сумма выплаты включает 18,3 миллиона долларов компенсации, из которых 11 миллионов предназначены на финансирование кампании по восстановлению репутации Кэрролл и 7,3 миллиона на компенсацию эмоционального ущерба, нанесенного публичными заявлениями Трампа.

Кроме того, Трамп обязан уплатить штраф в размере 65 миллионов долларов за злонамеренные действия, связанные с публичными заявлениями в отношении Кэрролл. Жюри признало, что экс-президент совершил указанные противоправные действия, приведшие к огромной сумме компенсации.

Общая сумма компенсации превышает более чем в восемь раз сумму, которую журналистка изначально требовала в своем иске. Решение суда отмечает рекордную выплату по делам этого типа и признает недопустимость публичного унижения и отрицания фактов сексуального насилия.

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