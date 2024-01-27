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Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

Список типовых должностей государственной службы не содержит должностей государственной службы в секретариатах ВСП и ВККС, а также в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, ГСА и ТУ ГСА.

Классификация должностей государственной службы в судах и в органах судебной власти привела к путанице – РСУ и ГСА

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы считают, что некоторые суды небрежно подошли к проведению классификации должностей госслужбы.

Верховный Суд ответил, могут ли расходы на правовую помощь быть распределены между страховой компанией и обвиняемым

Суды предыдущих инстанций взыскали со страховой компании возмещение материального ущерба, морального ущерба и расходов на правовую помощь.

Участник дела может обжаловать в апелляционном порядке определение суда об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению, - ВС

Верховный Суд ответил, может ли участник дела обжаловать в апелляционном порядке отдельно от решения суда определение суда первой инстанции об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

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  1. В мире

Суд обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве

09:11, 27 января 2024
Трамп обязан выплатить рекордных 83,3 миллиона долларов журналистке за сексуальное домогательство и унижение.
Суд обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве
Источник фото: AP
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Федеральное жюри Манхэттена постановило, что экс-президент США Дональд Трамп должен выплатить журналистке Джин Кэрролл рекордных 83,3 миллиона долларов за его публичные заявления в 2019 году, когда он отвергал факты сексуального домогательства, совершенное в 90-е годы, унижая ее. Об этом сообщает CNN.

По решению суда, сумма выплаты включает 18,3 миллиона долларов компенсации, из которых 11 миллионов предназначены на финансирование кампании по восстановлению репутации Кэрролл и 7,3 миллиона на компенсацию эмоционального ущерба, нанесенного публичными заявлениями Трампа.

Кроме того, Трамп обязан уплатить штраф в размере 65 миллионов долларов за злонамеренные действия, связанные с публичными заявлениями в отношении Кэрролл. Жюри признало, что экс-президент совершил указанные противоправные действия, приведшие к огромной сумме компенсации.

Общая сумма компенсации превышает более чем в восемь раз сумму, которую журналистка изначально требовала в своем иске. Решение суда отмечает рекордную выплату по делам этого типа и признает недопустимость публичного унижения и отрицания фактов сексуального насилия.

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