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Класифікація посад державної служби в судах та в органах судової влади призвела до плутанини – РСУ та ДСА

У Національному агентстві з питань державної служби вважають, що деякі суди недбало підійшли до проведення класифікації посад держслужби.

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  1. У світі

Суд зобов’язав Трампа виплатити $83,3 млн письменниці Керролл, яка звинувати його у домаганні

09:11, 27 січня 2024
Трамп зобов'язаний виплатити рекордних 83,3 мільйона доларів журналістці за сексуальне домагання та приниження.
Суд зобов’язав Трампа виплатити $83,3 млн письменниці Керролл, яка звинувати його у домаганні
Джерело фото: AP
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Федеральне журі Манхеттена ухвалило, що екс-президент США Дональд Трамп повинен виплатити журналістці Джин Керролл рекордних 83,3 мільйона доларів за його публічні заяви у 2019 році, коли він відкидав факти сексуального домагання, вчинене в 90-ті роки, принижуючи її. Про це повідомляє CNN.

За рішенням суду, сума виплати включає 18,3 мільйона доларів компенсації, з яких 11 мільйонів призначені на фінансування кампанії з відновлення репутації Керролл та 7,3 мільйона на компенсацію емоційної шкоди, завданої публічними заявами Трампа.

Крім того, Трамп зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 65 мільйонів доларів за зловмисні дії, пов'язані з публічними заявами щодо Керролл. Журі визнало, що екс-президент скоїв зазначені протиправні дії, що призвели до величезної суми компенсації.

Загальна сума компенсації перевищує більш ніж в вісім разів суму, яку журналістка спочатку вимагала у своєму позові. Рішення суду відзначає рекордну виплату у справах цього типу та визнає неприпустимість публічного приниження та заперечення фактів сексуального насильства.

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