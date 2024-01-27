Суд зобов’язав Трампа виплатити $83,3 млн письменниці Керролл, яка звинувати його у домаганні

Трамп зобов'язаний виплатити рекордних 83,3 мільйона доларів журналістці за сексуальне домагання та приниження.

Джерело фото: AP

Федеральне журі Манхеттена ухвалило, що екс-президент США Дональд Трамп повинен виплатити журналістці Джин Керролл рекордних 83,3 мільйона доларів за його публічні заяви у 2019 році, коли він відкидав факти сексуального домагання, вчинене в 90-ті роки, принижуючи її. Про це повідомляє CNN.

За рішенням суду, сума виплати включає 18,3 мільйона доларів компенсації, з яких 11 мільйонів призначені на фінансування кампанії з відновлення репутації Керролл та 7,3 мільйона на компенсацію емоційної шкоди, завданої публічними заявами Трампа.

Крім того, Трамп зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 65 мільйонів доларів за зловмисні дії, пов'язані з публічними заявами щодо Керролл. Журі визнало, що екс-президент скоїв зазначені протиправні дії, що призвели до величезної суми компенсації.

Загальна сума компенсації перевищує більш ніж в вісім разів суму, яку журналістка спочатку вимагала у своєму позові. Рішення суду відзначає рекордну виплату у справах цього типу та визнає неприпустимість публічного приниження та заперечення фактів сексуального насильства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.