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Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

Список типовых должностей государственной службы не содержит должностей государственной службы в секретариатах ВСП и ВККС, а также в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, ГСА и ТУ ГСА.

Классификация должностей государственной службы в судах и в органах судебной власти привела к путанице – РСУ и ГСА

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы считают, что некоторые суды небрежно подошли к проведению классификации должностей госслужбы.

Верховный Суд ответил, могут ли расходы на правовую помощь быть распределены между страховой компанией и обвиняемым

Суды предыдущих инстанций взыскали со страховой компании возмещение материального ущерба, морального ущерба и расходов на правовую помощь.

Участник дела может обжаловать в апелляционном порядке определение суда об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению, - ВС

Верховный Суд ответил, может ли участник дела обжаловать в апелляционном порядке отдельно от решения суда определение суда первой инстанции об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

Спор по этому делу касался отмены решений государственного регистратора о прекращении договора ипотеки, заключенного для обеспечения выполнения условий кредитного договора, сторонами которого являются юридические лица, то есть касалось правоотношений, производных от кредитных правоотношений субъектов хозяйствования.

  1. В мире

Сенат США одобрил компромисс для сдерживания потока мигрантов на границе, что разблокирует помощь Украине

09:48, 27 января 2024
Сенаторы заключили соглашение, которое даст США новые полномочия по ограничению пересечения границы с Мексикой.
Сенат США одобрил компромисс для сдерживания потока мигрантов на границе, что разблокирует помощь Украине
Источник фото: gettyimages
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В Сенате США принято решение о расширении полномочий страны с целью контроля над нелегальным потоком мигрантов на границе с Мексикой. Как сообщает CNN, участники переговоров в Сенате договорились предоставить США значительные полномочия для ограничения нелегальных пересечений мигрантов на южной границе. Этот шаг направлен на сдерживание волны миграции, которая за последние несколько месяцев стала серьезным вызовом для федеральных властей.

Соглашение, которое должно быть официально обнародовано на следующей неделе, также предусматривает ускорение процесса рассмотрения дел искателей убежища, уменьшив срок до шести месяцев по сравнению с текущей системой, где этот процесс может занимать до 10 лет.

Отмечается, что это соглашение откроет новую страницу в долгосрочных переговорах, которые длятся месяцы, и направлены на то, чтобы в лидерах Сената удалось достичь соглашения о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню в условиях обострения внутренних и международных кризисов. Такой подход также ставит определенное давление на республиканцев, которые должны определиться, предоставлять новым властным органам полномочия или отвергать план, особенно с учетом призывов бывшего президента Дональда Трампа отказаться от того, что он называет "идеальным" законопроектом.

Ранее Администрация президента США Джо Байдена угрожала военными действиями против Национальной гвардии Техаса, требуя снять войска с американо-мексиканской границы.

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