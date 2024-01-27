Сенат США одобрил компромисс для сдерживания потока мигрантов на границе, что разблокирует помощь Украине

Сенаторы заключили соглашение, которое даст США новые полномочия по ограничению пересечения границы с Мексикой.

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В Сенате США принято решение о расширении полномочий страны с целью контроля над нелегальным потоком мигрантов на границе с Мексикой. Как сообщает CNN, участники переговоров в Сенате договорились предоставить США значительные полномочия для ограничения нелегальных пересечений мигрантов на южной границе. Этот шаг направлен на сдерживание волны миграции, которая за последние несколько месяцев стала серьезным вызовом для федеральных властей.

Соглашение, которое должно быть официально обнародовано на следующей неделе, также предусматривает ускорение процесса рассмотрения дел искателей убежища, уменьшив срок до шести месяцев по сравнению с текущей системой, где этот процесс может занимать до 10 лет.

Отмечается, что это соглашение откроет новую страницу в долгосрочных переговорах, которые длятся месяцы, и направлены на то, чтобы в лидерах Сената удалось достичь соглашения о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню в условиях обострения внутренних и международных кризисов. Такой подход также ставит определенное давление на республиканцев, которые должны определиться, предоставлять новым властным органам полномочия или отвергать план, особенно с учетом призывов бывшего президента Дональда Трампа отказаться от того, что он называет "идеальным" законопроектом.

Ранее Администрация президента США Джо Байдена угрожала военными действиями против Национальной гвардии Техаса, требуя снять войска с американо-мексиканской границы.

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