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  1. В Україні

На Оболоні двоє чоловіків побили та пограбували киянина

11:23, 27 січня 2024
Оперативники затримали грабіжників у Оболонському районі столиці, які побили та відібрали наплічник у киянина.
На Оболоні двоє чоловіків побили та пограбували киянина
Джерело фото: поліція Києва
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У Києві двоє грабіжників побили та відібрали у місцевого наплічник із особистими речима. Оперативники швидко втрутилися в ситуацію та затримали зловмисників в Оболонському районі столиці. Фігурантам, які нанесли тілесні ушкодження та позбавили потерпілого особистих речей, вже повідомлено про підозру за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Про це повідомила поліція Києва.

Спочатку до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка, який повідомив про напад двох невідомих осіб та відібрання наплічника з його особистими речима.

В поліції повідомили, що двоє місцевих мешканців 1992 та 1994 років народження вчинили грабіж. Один із зловмисників вже мав кримінальну відповідальність за умисне вбивство. За місцем проживання грабіжників проведено обшуки, під час яких вилучено мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, гаманець, павербанк та зарядні пристрої, які належали потерпілому.

Обидва фігуранти злочину затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва, повідомили їх про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу, а санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Поліція також продовжує розслідування для встановлення можливої причетності зловмисників до інших злочинів на території міста Києва.

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