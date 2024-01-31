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НАЗК спільно НАДС у відповідь на скарги пояснили, в яких випадках державні службовці можуть нецензурно висловлюватися

19:03, 31 січня 2024
Рекомендуємо публічним службовцям уникати використання нецензурної лексики, особливо щодо інших осіб, та використовувати лайку непублічно, у критичних випадках, - зазначили у Офісі доброчесності НАЗК спільно НАДС.
НАЗК спільно НАДС у відповідь на скарги пояснили, в яких випадках державні службовці можуть нецензурно висловлюватися
Джерело фото: Getty Images / Istockphoto
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Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило роз’яснити про державних посадовців і лайку.

Так, у НАЗК зазначили, що з початком повномасштабного вторгнення лайка стала все частіше з’являтися у лексиконі українців. «Звичним стало використання нецензурних слів для характеристики сусідньої країни, її президента та навіть літака МіГ-31. Явище стало настільки поширене, що навіть українські діти чудово знають напрямки руху для російських воєнних кораблів», - пояснюють у НАЗК.

Разом з тим, Національне агентство періодично отримує скарги від громадськості щодо порушення публічними службовцями норм професійної етики шляхом використання нецензурної лексики на своїх сторінках в соцмережах, у виступах тощо.

«З огляду на це, Офіс доброчесності НАЗК спільно з Національним агентством з питань державної служби (НАДС) нагадують посадовцям, що загальні вимоги до їхньої поведінки та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог встановлюються Законом України «Про запобігання корупції», який є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики», зазначили у НАЗК,

Так, там нагадали, що у ст. 38 Закону наголошується: «Посадові особи зобов’язані додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими».

Схожі вимоги містяться також у «Загальних правилах етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування». Посадові особи повинні дотримуватись високої культури спілкування, проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян, зауважувати щодо неприйнятності такої поведінки і необхідності дотримання норм ввічливого спілкування.

Крім цього, публічні службовці не повинні допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації, принизливих коментарів, які дискримінують людей за різними ознаками, ображають їхні честь і гідність.

Відтак посадовці - від міністрів до мерів - мають утримуватися (у тому числі в позаробочий час) від поширення інформації, зокрема розміщення коментарів на вебсайтах і в соціальних мережах, що можуть завдати шкоди репутації державних органів та органів місцевого самоврядування.

«Тож рекомендуємо публічним службовцям уникати використання нецензурної лексики, особливо щодо інших осіб, та використовувати лайку непублічно, у критичних випадках, таких як серія повітряних тривог, спроби країни-агресора нав’язати неправдиві наративи та при раптовому вимкненні електропостачання під час заповнення щорічної декларації», - додали у НАЗК.

Автор: Наталя Мамченко 

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