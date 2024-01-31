НАПК совместно НАДС в ответ на жалобы объяснили, в каких случаях государственные служащие могут нецензурно выражаться

Рекомендуем публичным служащим избегать использования нецензурной лексики, особенно в отношении других лиц, и использовать брань непублично, в критических случаях, - отметили в Офисе добродетели НАПК совместно НАГС.

Источник фото: Getty Images / Istockphoto

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило разъяснить о государственных чиновниках и брани.

Так, в НАПК отметили, что с началом полномасштабного вторжения брань стала все чаще появляться в лексиконе украинцев. «Привычным стало использование нецензурных слов для характеристики соседней страны, ее президента и даже самолета МиГ-31. Явление стало настолько распространенным, что даже украинские дети прекрасно знают направления движения для российских военных кораблей», - объясняют в НАПК.

Вместе с тем, Национальное агентство периодически получает жалобы от общественности по поводу нарушения публичными служащими норм профессиональной этики путем использования нецензурной лексики на своих страницах в соцсетях, в выступлениях и т.д.

«Учитывая это, Офис добродетели НАПК совместно с Национальным агентством по вопросам государственной службы (НАДС) напоминают должностным лицам, что общие требования к их поведению и порядок привлечения к ответственности за нарушение этих требований устанавливаются Законом Украины «О предотвращении коррупции», который является правовой основой для кодексов или стандартов профессиональной этики», отметили в НАПК.

Так, там напомнили, что в ст. 38 Закона отмечается: «Должностные лица обязаны соблюдать общепризнанные этические нормы поведения, быть вежливыми в отношениях с гражданами, руководителями, коллегами и подчиненными».

Сходные требования содержатся также в «Общих правилах нравственного поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления». Должностные лица должны придерживаться высокой культуры общения, проявлять сдержанность в случае критики или оскорбления со стороны граждан, замечать о неприемлемости такого поведения и необходимости соблюдения норм вежливого общения.

Кроме этого, публичные служащие не должны допускать использование нецензурной лексики, повышенной интонации, унизительных комментариев, которые дискриминируют людей по разным признакам, оскорбляют их честь и достоинство.

Следовательно, должностные лица - от министров до мэров - должны воздерживаться (в том числе во внерабочее время) от распространения информации, в том числе размещения комментариев на вебсайтах и в социальных сетях, которые могут нанести ущерб репутации государственных органов и органов местного самоуправления.

«Итак, рекомендуем публичным служащим избегать использования нецензурной лексики, особенно в отношении других лиц, и использовать ругательство непублично, в критических случаях, таких как серия воздушных тревог, попытки страны-агрессора навязать ложные нарративы и при внезапном выключении электроснабжения при заполнении ежегодной декларации» , - добавили в НАПК.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.