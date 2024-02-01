В Киеве автобус №62 между Ботаническим садом и Контрактовой площадью обновил маршрут

С 1 февраля автобусный маршрут будет курсировать по обновленной схеме движения.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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С сегодняшнего дня, 1 февраля, произойдут изменения в схеме движения автобусного маршрута общего пользования №62 «Ботанический сад – Контрактовая площадь». Об этом пишет КГГА.

Там отметили, что изменения предприняты для улучшения транспортного обслуживания пассажиров на этом маршруте.

Теперь движение автобусов будет организовано:

от ул. Садово-Ботанической до Владимирского спуска по собственному маршруту, далее ул. Петра Сагайдачного – ул. Андреевская – ул. Братская – ул. Борисоглебская – ул. Волошская – ул. Григория Сковороды – Контрактовая площадь;

в обратном направлении ул. Константиновская – ул. Покровская – ул. Андреевская – ул. Петра Сагайдачного – Владимирский спуск, далее по собственному маршруту.

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