В Киеве автобус №62 между Ботаническим садом и Контрактовой площадью обновил маршрут

С сегодняшнего дня, 1 февраля, произойдут изменения в схеме движения автобусного маршрута общего пользования №62 «Ботанический сад – Контрактовая площадь». Об этом пишет КГГА.
Там отметили, что изменения предприняты для улучшения транспортного обслуживания пассажиров на этом маршруте.
Теперь движение автобусов будет организовано:
от ул. Садово-Ботанической до Владимирского спуска по собственному маршруту, далее ул. Петра Сагайдачного – ул. Андреевская – ул. Братская – ул. Борисоглебская – ул. Волошская – ул. Григория Сковороды – Контрактовая площадь;
в обратном направлении ул. Константиновская – ул. Покровская – ул. Андреевская – ул. Петра Сагайдачного – Владимирский спуск, далее по собственному маршруту.
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