Шри-Ланка требует выехать из страны россиянам и украинцам с просроченными визами

Шри-Ланка отменила продление виз для россиян и украинцев.

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Шри-Ланка призывает тысячи россиян и украинцев, которые находятся на острове с просроченными визами из-за конфликта в Украине, покинуть страну в течение двух недель. Решение было принято из-за возмущения в сетях социальных сетей относительно нелегальной деятельности российских компаний и их политики "только для белых". Об этом сообщает India Today.

Миграционная служба уведомила Министерство туризма Шри-Ланки о необходимости выезда российских и украинских туристов, поскольку срок действия их виз истек. Министр туризма Харин Фернандо заявил о получении жалоб на некоторых россиян, которые занимаются незаконным бизнесом в южной части страны.

Он отметил, что рейды были проведены после консультаций с иммиграционной службой. Офис президента Ранила Викремесингхе приказал расследовать эту ситуацию.

Шри-Ланка, которая сталкивается со сложностями финансового кризиса, решила выдавать 30-дневные визы по прибытию и продлевать их на срок до шести месяцев, чтобы поддержать туристический сектор. Однако из-за ограниченности авиарейсов часть туристов оставалась в стране дольше.

Тысячи россиян и украинцев прибыли в Шри-Ланку после начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, но точное количество лиц с просроченными визами не известно.

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