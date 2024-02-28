Шрі-Ланка вимагає виїхати з країни росіянам та українцям з простроченими візами

Шрі-Ланка скасувала продовження віз для росіян та українців.

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Шрі-Ланка закликає тисячі росіян і українців, які перебувають на острові з простроченими візами через конфлікт в Україні, залишити країну протягом двох тижнів. Рішення було ухвалено через обурення в мережах соціальних мереж щодо нелегальної діяльності російських компаній та їхньої політики «тільки для білих». Про це повідомляє India Today.

Міграційна служба повідомила Міністерство туризму Шрі-Ланки про необхідність виїзду російських та українських туристів, оскільки термін дії їхніх віз закінчився. Міністр туризму Харін Фернандо заявив про отримання скарг на деяких росіян, які займаються незаконним бізнесом у південній частині країни.

Він зазначив, що рейди були проведені після консультацій з імміграційною службою. Офіс президента Раніла Вікремесінгхе наказав розслідувати цю ситуацію.

Шрі-Ланка, яка стикається зі складнощами фінансової кризи, вирішила видавати 30-денні візи по прибуттю та продовжувати їх на термін до шести місяців, аби підтримати туристичний сектор. Проте через обмеженість авіарейсів частина туристів залишалася у країні довше.

Тисячі росіян і українців прибули до Шрі-Ланки після початку вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року, але точна кількість осіб з простроченими візами не відома.

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