Партнеры предлагают ужесточить требования к проверке деклараций добропорядочности судей, что повлияет на судейскую карьеру

Комитет получил «поправки» к законопроекту от директората Еврокомиссии, где предлагается, чтобы мог проверяться любой период деятельности судьи, а его отсутствие не препятствовало ВККС принимать решение.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 13165-2 о новых правилах проверки добропорядочности судей.

После вступления его в силу проверка декларации родственных связей и добропорядочности судьи будет осуществляться ВККС по новому порядку.

Так, на основании информации, которая может свидетельствовать о недостоверности, в том числе неполноте, утверждений или сведений в декларации добропорядочности и родственных связей судьи, ВККС проводит соответствующую проверку.

ВККС проводит проверку на основании информации, полученной от любого лица, или в случае самостоятельного установления ВККС информации.

Непредставление, несвоевременное представление декларации добропорядочности и родственных связей судьей или декларирование в ней заведомо недостоверных или неполных утверждений будут иметь следствием дисциплинарную ответственность.

В законопроекте предусмотрено, что проверка проводится за последний отчетный период.

Проверка и принятие по ее результатам решения осуществляются ВККС в течение 3 месяцев, но этот срок может быть продлен – не более чем на 3 месяца.

Результаты проверки рассматриваются на заседании ВККС, на которое приглашается судья. В случае систематической (трижды) неявки судьи Комиссия может рассмотреть вопрос в его отсутствие.

Решение о подтверждении недостоверности утверждений или сведений, предоставленных судьей в декларации, непредставления или несвоевременного представления декларации, ВККС направляет в орган, осуществляющий дисциплинарное производство, для решения вопроса об открытии дисциплинарного дела.

Вместе с тем, свои «поправки» к этому законопроекту имеет Генеральный директорат Европейской комиссии по вопросам расширения и восточного соседства (DG ENEST). Соответствующее письмо получили профильный Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и ВККС.

Среди прочего, представители европейских партнеров предлагают устранить ограничения относительно периода, охваченного проверкой. То есть, убрать норму о проверке за последний отчетный период.

«Отсутствие временных ограничений, как это предусмотрено в законопроекте 13165 (законопроект, инициатором которого выступил Минюст – прим. ред.), повысило бы эффективность проверки и судейской ответственности, поскольку это позволяет всесторонне оценить соответствие судей стандартам добропорядочности на протяжении всей их карьеры. Разрешение на проверку за неограниченный период не подорвало бы правовой определенности», – считают иностранные эксперты.

Также они предлагают останавливать течение давности для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности на время проведения проверки. «Мы рекомендуем ввести норму, которая останавливает установленный законом срок давности для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности на время проведения процедуры проверки», – говорится в рекомендациях.

Кроме того, рекомендуется дополнить перечень сведений, включаемых в декларацию добропорядочности, теми, что предусмотрены в законопроекте Минюста 13165.

В частности, речь идет о таких требованиях, определенных законопроектом 13165, как использование судьей украинского языка как единственного государственного языка при осуществлении правосудия и других полномочий, определенных законом; непосещение судьей и отсутствие у судьи информации о посещении членами его семьи временно оккупированной РФ территории Украины и т.д.

Представители директората Еврокомиссии также считают целесообразным, чтобы отсутствие судьи на заседании ВККС не препятствовало ВККС принимать решения относительно результатов проверки.

При этом члена ВККС, который инициирует проверку судьи, предлагается не исключать из процесса проверки – если только в каждом отдельном случае не будут установлены объективные и доказательные основания относительно конфликта интересов между судьей и членом ВККС.

К тому же, предлагается учитывать выводы ВККС относительно неточных, неполных или несвоевременных деклараций при продвижении по службе, назначении или отборе судей.

Автор: Наталя Мамченко

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