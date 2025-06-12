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У Держпраці пояснили, які обов’язки роботодавця під час укладання трудового договору

19:32, 12 червня 2025
При укладанні трудових договорів (крім дистанційної роботи) роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника під розписку з умовами праці та наявністю небезпечних і шкідливих факторів на робочому місці.
У Держпраці пояснили, які обов’язки роботодавця під час укладання трудового договору
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Держпраці пояснює, які обов’язки роботодавця під час укладання трудового договору. 

Зазначається, що під час укладання трудових договорів (крім трудового договору про дистанційну роботу) роботодавець повинен поінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору та з урахуванням особливостей спрощеного режиму регулювання трудових відносин, визначеного главою III-Б Кодексу законів про працю України (стаття 5 Закону України 2694-XII «Про охорону праці»).

Раніше ми писали, чи потрібно укладати письмовий трудовий договір з нефіксованим робочим часом. 

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Держпраці

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