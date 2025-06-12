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Готував теракт біля ТЦК у Миколаєві: суд відправив до СІЗО 18-річного хлопця

17:26, 12 червня 2025
18-річного жителя Київщини підозрюють в замаху на здійснення теракту біля ТЦК.
Готував теракт біля ТЦК у Миколаєві: суд відправив до СІЗО 18-річного хлопця
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У Центральному районному суді Миколаєва розглянуто клопотання про застосування міри запобіжного заходу 18-річному мешканцю Київської області, підозрюваному у закінченому замаху на здійснення теракту біля ТЦК. Про це повідомляє пресслужба суду. 

За даними слідства, хлопець за грошову винагороду погодився на пропозицію невстановленої особи організувати терористичні акти, зокрема в південних областях України, і прибув до Херсона та Миколаєва, де забрав саморобні вибухові пристрої.

10 червня 2025 року, перебуваючи в центрі Миколаєва, він фотографував будівлі, координувався телефоном із замовником, встановив пристрій відеоспостереження та розмістив сумки з вибухівкою на ганку будівлі ТЦК у густонаселеному районі, хоча детонація через технічну несправність не відбулася.

Затриманий у той же день визнав у суді свої дії, пояснивши, що шукав роботу в інтернеті й лише згодом зрозумів справжню мету завдання, тоді як його захисник просив замінити тримання під вартою на домашній арешт, повідомили в правоохоронних органах.

Суд постановив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

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суд Миколаїв ТЦК

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