СБУ затримала російську агентку, яка виготовляла вибухівку для терактів на Одещині

Жінка на замовлення РФ збирала вибухові пристрої в орендованій квартирі та закладала їх у схованки для інших агентів.

Фото: СБУ

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На Одещині затримали російську агентку, яка на замовлення ворога виготовляла вибухові пристрої для терактів на півдні України. Про це повідомляє управління СБ України в Одеській області.

Як встановило розслідування, ворожі завдання виконувала 36-річна безробітна з Білгород-Дністровського, яку агресор завербував через Телеграм-канали з пошуку «легких грошей».

За матеріалами справи, спочатку жінка отримувала від куратора геолокації схронів, з яких діставала пластид.

Потім зловмисниця працювала з вибухівкою в орендованій квартирі: «підсилювала» її гайками та приєднувала до СВП мобільні телефони для дистанційного підриву.

Готові засоби ураження фігурантка закладала до схованок, координати яких отримувала від російського ГРУ.

За наявною інформацією, такі схованки з СВП призначалися для інших ворожих агентів, які погоджувалися на виконання терактів.

Встановлено, що однією із закладок фігурантки скористалася 21-річна переселенка з Донеччини. У січні цього року на замовлення РФ вона готувала підриви біля адмінбудівлі ЗСУ та припаркованого поруч авто на Одещині. Тоді терористку затримали одразу після закладки СВП поблизу об’єктів.

Дізнавшись про це, агентка, що виготовляла СВП, «залягла на дно». Утім, контррозвідники СБУ все одно вийшли на слід фігурантки і затримали. Під час обшуків у неї вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.