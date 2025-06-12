За 13 тис євро до Словаччини через ліс — затримали двох ділків

Зловмисники переправляли ухилянтів через кордон в обхід пунктів пропуску.

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Поліцейські затримали та повідомили про підозру двом киянам, які переправляли призовників через кордон в обхід пунктів пропуску. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що двоє безробітних місцевих мешканців, 33 та 63 років, організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон України, а бажаючих уникнути мобілізації вони підшукували серед своїх знайомих.

Спільники обіцяли «клієнтам» власною автівкою доставити їх до Мукачева й надалі передати провідникам, які б допомогли пройти крізь ліс до Словаччини без перешкод, обійшовши контрольно-пропускні пункти. Свою послугу ділки оцінили у 13 000 тисяч євро.

Правоохоронці затримали порушників під час їхньої зустрічі з одним із «клієнтів», від якого вони отримали кошти.

Наразі суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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