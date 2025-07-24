Як виглядає Привоз в Одесі після атаки шахедів та чи працює ринок зараз, відео та фото

Зруйновано історичні будівлі фруктового павільйону.

Фото: ДСНС

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Як відомо, в ніч на 24 липня Росія завдала масованого удару шахедами по Одесі. Внаслідок атаки постраждав легендарний ринок "Привоз". На ринку палали торгові павільйони, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків, повідомляє місцеве видання "Думська".

Зазначається, що через обстріл зруйновано історичні будівлі фруктового павільйону, багато уламків шахедів лежать посеред торгових рядів.

Ринок продовжує працювати.

Фото та відео "Думська"

Фото: ДСНС

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