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У Запоріжжі затримали 19-річного торговця бойовими гранатами

12:26, 24 липня 2025
19-річного зловмисника затримали під час спроби продати бойові гранати, а вдома в нього виявили ще й патрони різного калібру.
У Запоріжжі затримали 19-річного торговця бойовими гранатами
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У Запоріжжі правоохоронці викрили молодика, який намагався продати бойові гранати. Зловмисника затримали одразу після того, як він збув дві гранати за 16 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція ругіону.

Вказується, що 19-річного містянина запідозрили у незаконному обігу боєприпасів. Оперативну інформацію отримали працівники кримінальної поліції Комунарського відділу. В рамках досудового розслідування було задокументовано факт продажу вибухових пристроїв.

22 липня поліцейські затримали фігуранта відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку в його помешканні вилучено ще 12 набоїв різного калібру.

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, повідомили молодику про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, досудове розслідування триває.

Водночас у поліції нагадали, що з початку 2025 року в регіоні вже вилучено понад 60 одиниць зброї, майже 21 тисячу набоїв, 336 гранат, понад 20 кг тротилу та 784 кг пороху. 

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Національна поліція поліція Запоріжжя граната боєприпаси

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