В Запорожье задержали 19-летнего торговца боевыми гранатами

19-летний злоумышленник был задержан при попытке продать боевые гранаты, а дома у него обнаружили еще и патроны разного калибра.

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В Запорожье правоохранители разоблачили молодого человека, который пытался продать боевые гранаты. Злоумышленника задержали сразу после того, как он сбыть две гранаты за 16 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что 19-летнего местного жителя заподозрили в незаконном обороте боеприпасов. Оперативную информацию получили сотрудники криминальной полиции Коммунарского отдела. В рамках досудебного расследования был задокументирован факт продажи взрывных устройств.

22 июля полицейские задержали фигуранта согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска в его жилище было изъято еще 12 патронов различного калибра.

Следователи под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры сообщили молодому человеку о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, досудебное расследование продолжается.

В то же время в полиции напомнили, что с начала 2025 года в регионе уже изъято более 60 единиц оружия, почти 21 тысяча патронов, 336 гранат, более 20 кг тротила и 784 кг пороха.

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