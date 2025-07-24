В Верховном Суде обсудили неотложные вызовы функционирования государственной и патронатной службы в органах судебной власти

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отметил, что первоочередной проблемой в судебной системе в современных военных реалиях является временная оккупация государством-агрессором территорий.

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Глава Верховного Суда Станислав Кравченко обратил внимание на важность роли работников аппаратов судов в формировании доверия к правосудию. По его словам, общественное восприятие судебной системы складывается с момента регистрации дела, прихода посетителя в суд и до финальных этапов — таких как выдача исполнительного листа или разъяснение. Именно поэтому вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются служащие судебных учреждений, давно нуждались в тщательном анализе.

Об этом он заявил во время презентации Зеленой книги о функционировании государственной и патронатной службы в органах судебной власти Украины – исследовании, проведенном ОО «Лаборатория законодательных инициатив» в рамках проекта «Инициатива улучшения управления в Украине: расширение возможностей формирования политики для общественного прогресса» при поддержке Швейцарии.

Станислав Кравченко выразил благодарность ОО «Лаборатория законодательных инициатив» за проведенное исследование и внимание к неотложным вызовам в деятельности представителей государственной и патронатной службы в судах. Результаты исследования дают общее представление о происходящем в судах и помогут найти пути выхода из выявленных проблемных ситуаций.

По словам Главы ВС, первоочередной проблемой в судебной системе в современных военных реалиях является временная оккупация государством-агрессором территорий. Это привело к командировке судей и работников аппаратов судов, размещенных на этих территориях, изменению подсудности дел соответствующих судов, что, соответственно, повлекло за собой неравномерную нагрузку на сеть судов. Серьезным вызовом станет и восстановление после деоккупации помещений судов, поврежденных, разграбленных, уничтоженных.

Вторая проблема – обеспечение работы в судах на прифронтовых территориях, находящихся под постоянными обстрелами. «Мы активно используем введенные на законодательном уровне новые возможности: проведение судебных заседаний в режиме видеоконференцсвязи, применение средств электронной коммуникации. В то же время, работники судов все равно должны находиться на рабочих местах, рискуя своей жизнью. В этом контексте мы должны говорить о механизмах для дополнительной социальной защиты работников судов, расположенных в прифронтовых и приграничных регионах, а также о трудоустройстве работников судов, вынужденно прекративших работу», – подчеркнул Станислав Кравченко.

Обратил внимание Глава ВС и на законодательный статус помощников судей, которые сейчас причислены к патронатной службе. По его убеждению, помощники судей тоже должны быть государственными служащими с предоставлением соответствующих социальных гарантий, а также на законодательном уровне следует рассмотреть вопрос установления преимуществ для работников аппаратов судов, в частности помощников судей, в процедурах отбора на должность судьи.

В заключение Станислав Кравченко резюмировал, что общая ситуация по функционированию государственной и патронатной службы в судах не изменится, пока не будет решен вопрос относительно надлежащего финансирования и уровня оплаты труда. Глава ВС заверил, что Верховный Суд будет поддерживать все инициативы по улучшению регулирования материального обеспечения судов и заработной платы работников аппаратов.

Проведенный ОО «Лаборатория законодательных инициатив» опрос среди работников органов судебной власти позволил идентифицировать современное состояние функционирования аппаратов судов, понять, как двигаться дальше, чтобы решить существующие проблемы и улучшить состояние функционирования судов.

Роль гражданского общества в любом демократическом государстве должна быть конструктивной, акцентировал Расим Бабанлы, поэтому проведение исследований, основанных на изучении реального положения вещей – весомый шаг для развития государственных институций.

Исполнительный директор ОО «Лаборатория законодательных инициатив» Светлана Матвиенко отметила, что сложно переоценить важность людей, которые своей ежедневной работой обеспечивают возможность функционирования судов. Она убеждена, что сейчас одним из основных аспектов деятельности общественного сектора должно быть восстановление доверия к сфере правосудия и повышение общественного статуса людей, работающих в судебной системе. Поэтому целью исследования было дать реальные рекомендации по развитию, а не просто оценивать со стороны.

Результаты исследования, обобщенные в Зеленой книге по функционированию государственной и патронатной службы в органах судебной власти Украины, представила руководительница направления «Верховенство права» ОО «Лаборатория законодательных инициатив» Карина Асланян.

«Функционирование государственной и патронатной службы в органах судебной власти, прежде всего в судах первой и апелляционной инстанций, уже давно нуждалось в системном анализе. Внимание к аппаратам судов, которые обеспечивают непрерывность судебного процесса, было фрагментарным и в основном сводилось к реакции на текущие вызовы. В то же время работники аппаратов судов ежедневно организуют работу суда, отвечают за делопроизводство, коммуникацию с гражданами, поддерживают административную стабильность судебной системы», – отметила спикер.

ОО "Лаборатория законодательных инициатив" проводила исследования с февраля по июнь этого года. Целью исследования было сформировать комплексную картину функционирования аппаратов и выработать рекомендации по его результатам. Исследование базировалось на анкетировании более тысячи работников аппаратов судов первой и апелляционной инстанций (госслужащих и помощников судей) из всех регионов Украины, а также был использован метод глубинного интервью. Важным показателем в характеристике респондентов является то, что 62,5% опрошенных работников аппаратов судов имеют стаж работы в судах более 10 лет.

По результатам исследования, основные вызовы, с которыми сталкиваются суды, это:

недофинансирование (например, 43 % опрошенных считают условия материально-технического обеспечения достаточными; 38 % – недостаточными; 12,5 % – неудовлетворительными);

сверхурочная нагрузка;

отсутствие должного премирования;

неформальные трудовые практики, а время от времени и отсутствие базовых условий труда.

Все эти явления оказывают негативное влияние на мотивацию работников и качество работы.

Кроме того, респонденты отмечали, что довольно часто они вынуждены обеспечивать финансирование учреждения за свой счет. Так, 696 человек указали, что покупали бумагу и канцелярские товары за собственные средства, 424 опрошенных имели дополнительные финансовые затраты для заправки картриджей для рабочей техники, 231 человек покупала самостоятельно мебель и технику, 218 - отправляли корреспонденцию за свой счет, 115 человек не делали. имели дополнительные затраты для обеспечения работы за свой счет).

Об эффективности функционирования государственной и патронатной службы в судах Карина Асланян сообщила, что в целом работники аппаратов судов считают функционирование государственной и патронатной службы достаточно эффективным. Среди факторов, наиболее снижающих эту эффективность, – низкий уровень оплаты труда работников, недостаточный уровень материально-технического обеспечения, недостаточная мотивация и вовлеченность работников, чрезмерная бюрократизация, неэффективные управления и организация работы в судах.

Многие респонденты отметили, что материальная база судов находится в критическом состоянии, во многих учреждениях нет надлежащего доступа к сети, укрытиям или системам защиты данных. Это создает дополнительные риски как для работников, так и для граждан, обращающихся в суды. 78% помещений, по результатам исследования, – в негодном состоянии.

К тому же уже существующие проблемы обострила полномасштабная война России против Украины: есть полностью разрушенные суды, растет нагрузка из-за уменьшения кадрового ресурса, военное положение влияет на психологическое состояние работников и т.д.

С учетом выявленных проблем исследования содержит предложения по их решению, в частности:

ввести единую электронную форму при формировании кадрового резерва аппаратов судов;

законодательно урегулировать статус помощников судей как отдельной категории государственных служащих;

ввести обязательную систему повышения квалификации с фокусом на практические навыки, этику, коммуникацию, технологии;

разработать программы стажировки в судах высших инстанций;

унифицировать систему оплаты труда работников аппаратов судов на основе пропорций к судейскому вознаграждению;

ввести единый стандарт материально-технического оснащения судов;

установить дополнительные стимулы для работников аппаратов судов на прифронтовых и оккупированных территориях;

ввести регулярное антикоррупционное обучение.

Карина Асланян обобщила, что обсуждаемая Зеленая книга охватывает основные проблемы и направления их решения. В дальнейшем запланирована работа над Белой книгой – исследованием, в котором будут детально описаны действия по каждому из направлений для решения идентифицированных проблем в сотрудничестве с руководством органов судебной власти.

Руководитель Аппарата Верховного Суда Виктор Капустинский отметил необходимость сформировать общую стратегию достижения приоритетов в кадровом и организационном обеспечении судов, на которую могли бы ориентироваться аппараты судов. Без понимания стратегических перспектив риски неэффективного администрирования станут реальностью.

Также, как заметил руководитель Аппарата ВС, есть проблемы в правовом регулировании прохождения государственной и патронатной службы. Нет единого подхода к классификации должностей работников аппаратов и должностных обязанностей из-за размытости критериев. Это прогнозированно привело к неравенству в оплате труда и сложностям с формированием штатного расписания. "Без перезагрузки самой философии подхода к должностям - гибкого, справедливого, основанного на функционале - мы не сможем удержать специалистов и построить устоявшиеся кадровые решения, особенно при низком уровне оплаты труда", - убежден Виктор Капустинский.

Он акцентировал, что должны быть соблюдены не только общие базовые принципы государственной службы, но и реализована собственная политика особенностей ее прохождения в аппаратах судов, что прямо предусмотрено Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Остановился Виктор Капустинский на положительном и негативном опыте применения электронного делопроизводства с дублированием документов бумажными формами. Только сейчас в обновленной Концепции ЕСИКС электронная форма судебных дел впервые определена как основная, с возможностью лишь частных случаев допустимости применения бумажной формы. Создание и проработка документов в электронной форме позволяет ускорить логистику документов и избежать лишних бюджетных расходов.

«Указанные системные проблемы уже свидетельствуют о необходимости изменения. Поэтому должное администрирование в судах сегодня нуждается не только в точечных изменениях, но и в системном переосмыслении подходов к управлению и кадровому обеспечению», – подчеркнул руководитель Аппарата ВС.

Относительно проблемных вопросов оплаты труда член Высшего совета правосудия Александр Сасевич отметил, что при предоставлении правовых выводов на законопроекты ВРП ориентируется на обеспечение интересов работников аппаратов судов. Он также положительно оценил создание Всеукраинской ассоциации работников судов, благодаря которой представители судебной системы могут распространять общие месседжи в публичной плоскости.

Как пояснил Александр Сасевич, в свете нынешних вызовов ВРП пытается максимально учитывать поступающие запросы. В первую очередь ВРП реагирует на вопросы, связанные с повреждением судов вследствие вражеских обстрелов, для возобновления их работы.

К обсуждению указанных вызовов в функционировании аппаратов судов также присоединились заместитель руководителя секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины Тарас Нешик, в. о. Главы Государственной судебной администрации Украины Максим Пампура и начальник отдела научных исследований проблем судопроизводства и научно-методического обеспечения судейского образования Национальной школы судей Украины Татьяна Фулей.

Судья Верховного Суда в Кассационном административном суде Владимир Кравчук отметил, что выход из обсуждаемых проблем заключается в оптимизации количества дел, рассматриваемых судебной системой, благодаря внесудебным способам урегулирования конфликтов и применению новейших технологий для выполнения организационных и технических функций. Это, соответственно, будет способствовать сбережению ресурсов, которые можно направить на повышение окладов работников и на материально-техническое оснащение. «Нужно внедрять решения, которые не просто будут эффективны сегодня, но и будут работать в координатах интеллектуального и цифрового будущего с учетом экономии государственных средств, времени участников судебного процесса и обеспечения разрешения споров», – обобщил судья.

Также участники мероприятия в формате открытого диалога обсудили возникающие в их работе вопросы относительно: оплаты труда; недостаточного материально-технического оснащения; человекоориентированного подхода в организации работы; единства в штатных росписях и нормативной нагрузке и т.д.

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