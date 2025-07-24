Как выглядит Привоз в Одессе после атаки шахедов и работает ли рынок сейчас, видео и фото

Разрушены исторические здания фруктового павильона.

Фото: ГСЧС

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Как известно, в ночь на 24 июля Россия нанесла массированный удар шахедам по Одессе. В результате атаки пострадал легендарный рынок "Привоз". На рынке горели торговые павильоны, спасатели продолжают ликвидацию последствий, сообщает местное издание "Думска".

Отмечается, что из-за обстрела разрушены исторические здания фруктового павильона, многие обломки шахедов лежат посреди торговых рядов.

Рынок продолжает работать.

Фото та видео "Думская"

Фото: ГСЧС

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