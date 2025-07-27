Что считается безнадежным налоговым долгом и как осуществляется его списание — разъяснение ГНС

Налогоплательщик обращается в территориальный орган ГНС с письменным заявлением, в котором указываются суммы налогов и сборов, подлежащих списанию.

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Налоговая служба разъясняет, что считается безнадежной налоговой задолженностью и как осуществляется её списание.

Указывается, что согласно п. 101.1 ст. 101 Налогового кодекса от 2 декабря 2010 года № 2755-VІ (далее – НКУ) подлежит списанию безнадежная налоговая задолженность, в том числе пени и штрафные санкции, начисленные на такую налоговую задолженность.

Порядок списания безнадежной налоговой задолженности налогоплательщиков утвержден приказом Министерства финансов Украины от 28.07.2022 № 220 (далее – Порядок).

Согласно п. 2 разд. ІІ Порядка, безнадежной налоговой задолженностью является:

налоговая задолженность налогоплательщика, признанного в установленном порядке банкротом, требования к которому не были удовлетворены в связи с недостаточностью имущества банкрота, – по состоянию на дату вступления в законную силу определения суда об утверждении отчета ликвидатора и ликвидационного баланса (в случае банкротства должника – юридического лица) либо определения суда о завершении процедуры погашения долгов должника и закрытии производства по делу о несостоятельности (в случае банкротства должника – физического лица) (подп. 1 п. 2 разд. ІІ Порядка);

налоговая задолженность физического лица, которое признано в судебном порядке недееспособным, безвестно отсутствующим или объявлено умершим, в случае недостаточности имущества, на которое может быть обращено взыскание согласно закону, – по состоянию на дату вступления в законную силу соответствующего решения суда (подп. 2 п. 2 разд. ІІ Порядка);

налоговая задолженность умершего физического лица в случае недостаточности имущества, на которое может быть обращено взыскание согласно закону, – по состоянию на дату подписания акта описи наследственного имущества при условии получения информации о подписании такого акта в соответствии с действующим законодательством (подп. 3 п. 2 разд. ІІ Порядка);

налоговая задолженность физического лица, которое находится в розыске более 720 дней, – по состоянию на дату получения информации по запросу органа ГНС на основании данных соответствующих органов (подп. 4 п. 2 разд. ІІ Порядка);

налоговая задолженность налогоплательщика, в том числе налогового агента, по которой истек срок давности, установленный п. 102.4 ст. 102 главы 9 разд. ІІ НКУ, – по состоянию на дату принятия решения руководителем (его заместителем либо уполномоченным лицом) территориального органа ГНС (подп. 5 п. 2 разд. ІІ Порядка);

налоговая задолженность налогоплательщика, возникшая вследствие форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), – по состоянию на дату, следующую за крайней датой уплаты денежных обязательств за период, на который приходится дата, указанная в документе, подтверждающем факт форс-мажора.

Такой факт форс-мажорных обстоятельств подтверждается сертификатом о форс-мажорных обстоятельствах (далее – Сертификат), выданным Торгово-промышленной палатой Украины или уполномоченными ею региональными торгово-промышленными палатами (подп. 6 п. 2 разд. ІІ Порядка);

налоговая задолженность налогоплательщика, в отношении которого в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований внесена запись о его прекращении на основании решения суда, – по состоянию на дату прекращения государственной регистрации налогоплательщика, указанную в соответствующем уведомлении государственного регистратора (подп. 7 п. 2 разд. ІІ Порядка);

налоговая задолженность банка, в отношении которого имеется решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц об утверждении отчета о завершении ликвидации банка или решение Национального банка Украины об утверждении ликвидационного баланса, утверждении окончательного отчета ликвидатора и завершении ликвидационной процедуры, – по состоянию на дату принятия соответствующего решения (подп. 8 п. 2 разд. ІІ Порядка).

Согласно п. 7 разд. ІІІ Порядка, если физическое лицо, признанное в судебном порядке безвестно отсутствующим или объявленное умершим, появляется, или если физическое лицо, находившееся в розыске более 720 дней, найдено, то списанная задолженность таких лиц подлежит восстановлению и взысканию в общем порядке с соблюдением сроков исковой давности, начиная со дня восстановления такой налоговой задолженности.

Согласно п. 1 разд. ІІІ Порядка, в случаях, предусмотренных подпунктами 1 – 5, 7, 8 п. 2 разд. II Порядка, по результатам рассмотрения документов, необходимых для подтверждения безнадежности налоговой задолженности, руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) территориального органа ГНС при наличии оснований принимает решение о списании безнадежной налоговой задолженности, которое оформляется на бланке по форме согласно приложению к Порядку.

Пунктом 2 разд. ІІІ Порядка определено, что в случае, предусмотренном подп. 6 п. 2 разд. II Порядка, налогоплательщик обращается в территориальный орган ГНС с письменным заявлением, в котором указываются суммы налогов и сборов, подлежащие списанию.

К заявлению обязательно прилагается Сертификат.

По результатам рассмотрения документов, предоставленных налогоплательщиком, руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) территориального органа ГНС при наличии оснований принимает решение о списании безнадежной налоговой задолженности, которое оформляется на бланке по форме согласно приложению к Порядку.

Структурное подразделение территориального органа ГНС, в функции которого входит списание безнадежной налоговой задолженности, осуществляет такое списание ежеквартально в течение двадцати календарных дней, следующих за последним днем квартала (абзац первый п. 6 разд. ІІІ Порядка).

При этом необходимо учитывать следующее.

Согласно п. 52^2 подп. 10 разд. XX НКУ на период с 18 марта 2020 года по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), приостанавливается течение сроков давности, предусмотренных ст. 102 НКУ.

С 17.03.2022 вступил в силу Закон Украины от 15 марта 2022 года № 2120-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения» (далее – Закон № 2120-ІХ), п. 2 разд. ІІ которого приостанавливает действие п. 52^2 подп. 10 разд. XX НКУ на период действия военного, чрезвычайного положения.

В то же время Законом № 2120-ІХ ст. 102 НКУ дополнена п. 102.9, согласно которому на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения приостанавливается течение сроков, определенных НКУ и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

Позже согласно Закону Украины от 12 мая 2022 года № 2260-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогового администрирования налогов, сборов и единого взноса во время действия военного, чрезвычайного положения» (вступил в силу 27.05.2022) п. 102.9 ст. 102 НКУ дополнен словами «кроме случаев, предусмотренных Кодексом».

Пункт 102.9 ст. 102 НКУ с 01.08.2023 исключен согласно Закону Украины от 30 июня 2023 года № 3219-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения» (далее – Закон № 3219-ІХ).

Также 07.03.2022 вступил в силу Закон Украины от 03 марта 2022 года № 2118-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения и подачи отчетности в период действия военного положения», которым подп. 10 разд. ХХ НКУ дополнен п. 69.

Согласно подп. 69.9 п. 69 подп. 10 разд. ХХ НКУ для налогоплательщиков и контролирующих органов приостанавливается течение сроков, определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

С 24.11.2022 вступил в силу Закон Украины от 03 ноября 2022 года № 2719-ІХ, которым п. 69.9 изложен в новой редакции.

С 24.11.2022 восстановлено течение сроков по погашению налоговой задолженности налогоплательщиков – субъектов хозяйствования, которые имеют возможность своевременно исполнять налоговые обязанности.

Согласно Закону № 3219-ІХ п. 69 подп. 10 разд. ХХ НКУ дополнен подп. 69.40, согласно которому временно, с 01 августа 2023 года контролирующие органы не осуществляют мероприятия по погашению налоговой задолженности, возникшей до 24 февраля 2022 года, в отношении отдельных групп налогоплательщиков.

Установлено, что для налогоплательщиков, в отношении которых контролирующим органом не применяются меры взыскания согласно п.п. 69.40 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины (НКУ), приостанавливается течение сроков давности, определённых п. 102.4 ст. 102 НКУ.

По результатам анализа периодов действия (в том числе одновременного или смежного действия) вышеуказанных законодательных положений с 18 марта 2020 года по настоящее время:

Срок давности приостанавливался в следующие периоды:

с 18.03.2020 по 17.03.2022 – в соответствии с п. 52¹ подраздела 10 раздела XX НКУ для всех налогоплательщиков;

с 07.03.2022 по 24.11.2022 – в соответствии с п.п. 69.9 п. 69 подраздела 10 раздела XX НКУ для всех налогоплательщиков;

в период с 07.03.2022 по 17.03.2022 – одновременно действовали п. 52¹ и п.п. 69.9 п. 69 подраздела 10 раздела XX НКУ для всех налогоплательщиков;

с 17.03.2022 по 01.08.2023 – в соответствии с п. 102.9 ст. 102 НКУ (с 17.03.2022 по 27.05.2022 норма действовала без исключений, а с 27.05.2022 по 01.08.2023 – с исключениями в случаях, предусмотренных НКУ);

в период с 17.03.2022 по 24.11.2022 – одновременно действовали п.п. 69.9 п. 69 подраздела 10 раздела XX НКУ и п. 102.9 ст. 102 НКУ;

с 24.11.2022 по 01.08.2023 – в соответствии с п.п. 69.9 п. 69 подраздела 10 раздела XX НКУ для налогоплательщиков, которые не имеют возможности своевременно выполнять налоговые обязанности, предусмотренные ст.ст. 59 – 60, 87 – 101 НКУ, и/или определения денежных обязательств согласно ст. 116 НКУ;

в период с 27.05.2022 по 01.08.2023 – п. 102.9 ст. 102 НКУ действовал с исключениями, предусмотренными п.п. 69.9 п. 69 подраздела 10 раздела XX НКУ;

с 01.08.2023 – для групп налогоплательщиков с налоговым долгом, который возник до 24.02.2022, согласно п.п. 69.40 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ НКУ.

Следовательно, течение срока давности возобновилось:

для налогоплательщиков, имеющих возможность своевременно выполнять налоговые обязанности, предусмотренные ст.ст. 59 – 60, 87 – 101 НКУ, и/или определять денежные обязательства согласно ст. 116 НКУ – с 24.11.2022 (период приостановления, который вычитается из общего срока давности налогового долга – с 18.03.2020 по 24.11.2022);для налогоплательщиков, не имеющих возможности своевременно выполнять налоговые обязанности, предусмотренные ст.ст. 59 – 60, 87 – 101 НКУ, и/или определять денежные обязательства согласно ст. 116 НКУ – с 01.08.2023 (период приостановления, который вычитается из общего срока давности налогового долга – с 18.03.2020 по 01.08.2023).

Для налогоплательщиков, определённых п.п. 69.40 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ НКУ и имеющих налоговый долг, возникший до 24.02.2022, течение срока давности не возобновилось.

Для налогоплательщиков, определённых п.п. 69.40 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ НКУ и имеющих налоговый долг, возникший после 24.02.2022, течение срока давности возобновлено с 01.08.2023.

Таким образом, согласно условиям НКУ контролирующим органом при определении налогового долга налогоплательщиков разных групп как безнадёжного и подлежащего списанию по основанию истечения срока давности, из общего срока существования налогового долга исключается соответствующий период.

Списание по другим основаниям осуществляется согласно соответствующим положениям Порядка.

Также, согласно ст. 97 НКУ, безнадёжным считается долг, оставшийся непогашенным после ликвидации налогоплательщика, не связанной с банкротством.

Порядок списания такого налогового долга определён постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2010 года № 1231 «Об утверждении Порядка списания непогашенных денежных обязательств или налогового долга после ликвидации налогоплательщика, не связанной с банкротством» с изменениями и дополнениями.

Списание безнадёжного налогового долга по всем основаниям осуществляется исключительно главными управлениями ГНС в областях и г. Киеве, межрегиональным управлением ГНС по работе с крупными налогоплательщиками (Центральным, Восточным, Западным, Южным, Северным), в котором такой налогоплательщик состоит на основном/неосновном учёте.

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