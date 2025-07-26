Практика судов
  1. В Украине

Пенсии в Украине: какие надбавки получают после 70 лет

19:50, 26 июля 2025
Пенсионерам, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет, назначается ежемесячная доплата.
Пенсии в Украине: какие надбавки получают после 70 лет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине пенсионеры от 70 лет могут рассчитывать на дополнительную доплату к основной пенсии — от 300 до 570 гривен ежемесячно. Размер прибавки зависит от возраста.

Для пенсионеров 70–80 лет установлен минимальный размер пенсии 3613 грн при наличии полного стажа.

Согласно действующему законодательству, граждане в возрасте от 70 до 75 лет имеют право на ежемесячную компенсацию в размере 300 гривен при условии, что их общая пенсия не превышает 10 340,35 гривны.

Прибавку 456 гривен выплачивают гражданам в возрасте от 75 до 79 лет включительно, а 570 гривен для лиц в возрасте от 80 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Помощники судей должны получить статус государственных служащих – Станислав Кравченко

Права помощников судей должны быть защищены, поскольку некоторые судьи часто увольняют своих помощников.

Комитет рекомендовал Раде принять законопроект Президента о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзализныця».

СНБО рекомендовал Верховной Раде ускорить принятие изменений в УПК относительно гарантий защиты бизнеса с учетом предложений ОГП

Верховной Раде предлагается учесть предложения Офиса Генпрокурора при подготовке к принятию в целом законопроекта 12439 о гарантиях защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства.

Должна быть ясность в стратегии правительства в широком наборе реформ – глава миссии МВФ по Украине

Руководитель миссии МВФ по Украине Гевин Грей отметил, что для МВФ важно, чтобы партнеры могли сказать всем заинтересованным сторонам, что Украина продолжает реформы.

МВФ согласовал программу сотрудничества с Аргентиной без требований реформ, в то время как Украине пришлось пройти 8 пересмотров с требованиями – Роксолана Пидласа

МВФ уже имеет практику, когда согласовывает сотрудничество со странами без требований относительно реформ – в то время как Украине приходится постоянно отчитываться о выполнении «структурных маяков».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області