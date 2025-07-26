Пенсии в Украине: какие надбавки получают после 70 лет

Пенсионерам, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет, назначается ежемесячная доплата.

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В Украине пенсионеры от 70 лет могут рассчитывать на дополнительную доплату к основной пенсии — от 300 до 570 гривен ежемесячно. Размер прибавки зависит от возраста.

Для пенсионеров 70–80 лет установлен минимальный размер пенсии 3613 грн при наличии полного стажа.

Согласно действующему законодательству, граждане в возрасте от 70 до 75 лет имеют право на ежемесячную компенсацию в размере 300 гривен при условии, что их общая пенсия не превышает 10 340,35 гривны.

Прибавку 456 гривен выплачивают гражданам в возрасте от 75 до 79 лет включительно, а 570 гривен для лиц в возрасте от 80 лет.

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