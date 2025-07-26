В Германии выписали более тысячи штрафов родителям, которые раньше забирают школьников на каникулы

Причиной штрафа на сумму до 1000 евро может прогул школы без уважительных причин даже в течение нескольких дней.

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В прошлом году в немецком регионе Северный Рейн-Вестфалия было выписано более тысячи штрафов родителям школьников, которые решили заранее вывезти детей в отпуск, не дождавшись официального начала каникул. Об этом сообщает Spiegel.

Органы власти пяти административных округов региона зафиксировали более тысячи случаев нарушения обязательного школьного посещения. Родители сознательно шли на это, чтобы успеть воспользоваться более удобными или более дешевыми датами для путешествий.

Хотя полная статистика по Германии пока отсутствует, общенациональные правила одинаково строги. Прогулы без уважительной причины даже на несколько дней могут привести к штрафам до 1000 евро. Чаще всего такие ситуации возникают, когда семьи ищут более выгодные цены на билеты или пытаются избежать транспортной нагрузки в пиковые периоды.

Представители власти отмечают: финансовая выгода или удобство не являются основаниями для отсутствия ребенка на занятиях.

Согласно данным, подобные нарушения стали случаться все чаще.

Например, в Мюнстере в 2024 году зарегистрировали 275 таких случаев (по сравнению со 177 в 2022 году), а в Дюссельдорфе — 557, что значительно больше, чем 189 в 2021-м. В то же время, некоторые регионы демонстрируют обратную тенденцию.

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