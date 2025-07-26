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У Німеччині виписали понад тисячу штрафів батькам, які раніше забирають школярів на канікули

21:51, 26 липня 2025
Причиною для штрафу на суму до 1000 євро може прогул школи без поважних причин навіть протягом кількох днів.
У Німеччині виписали понад тисячу штрафів батькам, які раніше забирають школярів на канікули
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Упродовж минулого року в німецькому регіоні Північний Рейн-Вестфалія було виписано понад тисячу штрафів батькам школярів, які вирішили завчасно вивезти дітей у відпустку, не дочекавшись офіційного початку канікул. Про це повідомляє Spiegel.

Органи влади п’яти адміністративних округів регіону зафіксували понад тисячу випадків порушення обов’язкового шкільного відвідування. Батьки свідомо йшли на це, аби встигнути скористатися зручнішими або дешевшими датами для подорожей.

Хоча повна статистика по Німеччині наразі відсутня, загальнонаціональні правила є однаково суворими. Прогули без поважної причини, навіть на кілька днів, можуть призвести до штрафів до 1000 євро. Найчастіше такі ситуації виникають, коли родини шукають вигідніші ціни на квитки чи намагаються уникнути транспортного навантаження у пікові періоди.

Представники влади наголошують: фінансова вигода або зручність — не є підставами для відсутності дитини на заняттях.

Згідно з даними, подібні порушення стали траплятися дедалі частіше.

Наприклад, у Мюнстері у 2024 році зареєстрували 275 таких випадків (у порівнянні зі 177 у 2022 році), а в Дюссельдорфі — аж 557, що значно більше, ніж 189 у 2021-му. Водночас деякі регіони демонструють зворотну тенденцію.

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Німеччина

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