«Слуга народу» підтримає законопроект Зеленського про незалежність НАБУ та САП — речниця фракції Юлія Палійчук

Інформація про те, що 70 депутатів нібито можуть не проголосувати, не відповідає дійсності, — сказала Юлія Палійчук.

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Фракція "Слуга народу" підтримає законопроект Президента Володимира Зеленського про повернення незалежності НАБУ та САП. Про це заявила речниця фракції Юлія Палійчук у коментарі "Суспільному".

"Фракція Слуга Народу підтримає президентський законопроект. Інформація про те, що 70 депутатів нібито можуть не проголосувати, не відповідає дійсності. Мені не зрозуміло, звідки взялася ця кількість", - повідомила речниця.

За її словами, всередині фракції є налаштованість підтримати законопроект Президента.

Раніше Financial Times повідомляла, що близько 70 депутатів можуть утриматися від підтримки законопроекту. Причиною цього нібито є побоювання щодо можливих переслідувань з боку антикорупційних органів.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 24 липня зареєстрував анонсований ним законопроект 13533 стосовно ролі САП і НАБУ. Ним скасовується значний масив змін, які були введені прийнятим 22 липня законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) щодо НАБУ і САП. Втім – не всі.

«Судово-юридична газета» проаналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Нагадаємо, що НАБУ і САП у своїй заяві вже привітали цей законопроект Президента і зазначили, що вони безпосередньо долучалися до його розробки. Отже, на їх думку, норми, що лишаються у КПК та законі про прокуратуру, не становлять загрози для їх самостійності.

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