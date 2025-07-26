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«Слуга народа» поддержит законопроет Зеленского о независимости НАБУ и САП — спикер фракции Юлия Палийчук

18:12, 26 июля 2025
Информация о том, что 70 депутатов могут не проголосовать, не соответствует действительности, — сказала Юлия Палийчук.
«Слуга народа» поддержит законопроет Зеленского о независимости НАБУ и САП — спикер фракции Юлия Палийчук
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Фракция "Слуга народа" поддержит законопроект Президента Владимира Зеленского о возвращении независимости НАБУ и САП. Об этом заявила спикер фракции Юлия Палийчук в комментарии "Суспильному".

"Фракция Слуга Народа поддержит президентский законопроект. Информация о том, что 70 депутатов якобы могут не проголосовать, не соответствует действительности. Мне непонятно, откуда взялось это количество", - сообщила Палийчук. 

По ее словам, внутри фракции есть настроенность поддержать законопроект Президента.

Ранее Financial Times сообщала, что около 70 депутатов могут удержаться от поддержки законопроекта. Причиной этого якобы является опасение возможных преследований со стороны антикоррупционных органов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 24 июля зарегистрировал анонсированный им законопроект 13533, касающийся роли САП и НАБУ. Им отменяется значительный массив изменений, которые были введены принятым 22 июля законопроектом 12414 (Законом № 4555-ІХ) относительно НАБУ и САП. Впрочем – не все.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта 13533, что в них останется от новелл, внесенных законопроектом 12414, а что будет возвращено к предыдущему состоянию.

Напомним, что НАБУ и САП в своем заявлении уже приветствовали этот законопроект Президента и отметили, что они непосредственно участвовали в его разработке. Следовательно, по их мнению, нормы, остающиеся в УПК и законе о прокуратуре, не представляют угрозы для их самостоятельности.

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НАБУ Верховная Рада Украины САП

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