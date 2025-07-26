Два человека сгорели в салоне авто: в Николаеве арестовали водителя, устроившего ДТП

Мужчина нарушил правила дорожного движения, вылетел на встречную полосу и спровоцировал аварию с другим автомобилем.

Фото: ДСНС

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В Николаеве избрали меру пресечения 38-летнему мужчине, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает Центральный районный суд Николаева.

Отмечается, что 23 июля подозреваемый двигался за рулем автомобиля "Hyundai Tucson" по автодороге М-14 со стороны г.Одесса в сторону Николаева.

Недалеко от поворота на с.Андриево-Зорино, мужчина, в нарушение ПДД, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем "Mitsubishi Outlander".

В результате ДТП автомобиль "Mitsubishi" загорелся, его 58-летний водитель "Mitsubishi" и 51-летняя пассажирка погибли в салоне автомобиля.

Защитник просил суд применить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, ссылаясь на недоказанность рисков укрывательства от следствия и влияния на свидетелей, поскольку его клиент признавал свою вину. Подозреваемый поддержал его позицию.

Суд постановил применить к мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога.

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