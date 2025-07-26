Двоє осіб згоріли в салоні авто: у Миколаєві заарештували водія, який влаштував ДТП

Чоловік порушив правила дорожнього руху, вилетів на зустрічну смугу й спровокував аварію з іншим автомобілем.

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У Миколаєві обрали запобіжний захід до 38-річного чоловіка, який влаштував смертельну ДТП. Про це повідомляє Центральний районний суд Миколаєва.

Зазначається, що 23 липня підозрюваний рухався за кермом автомобіля "Hyundai Tucson" автодорогою М-14 з боку м.Одеса в сторону Миколаєва.

Неподалік повороту на с.Андрієво-Зорине, чоловік, в порушення ПДР, виїхав на зустрічну смугу, де відбулось зіткнення з автомобілем "Mitsubishi Outlander", який рухався назустріч.

Внаслідок ДТП, автомобіль "Mitsubishi" загорівся, його 58-річний водій "Mitsubishi" та 51-річна пасажирка загинули в салоні автівки.

Захисник просив суд застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, посилаючись на недоведеність ризиків переховування від слідства та впливу на свідків, оскільки його клієнт визнавав свою провину. Підозрюваний підтримав його позицію.

Суд постановив застосувати до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

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