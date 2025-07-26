Практика судів
  1. В Україні

Двоє осіб згоріли в салоні авто: у Миколаєві заарештували водія, який влаштував ДТП

20:08, 26 липня 2025
Чоловік порушив правила дорожнього руху, вилетів на зустрічну смугу й спровокував аварію з іншим автомобілем.
Двоє осіб згоріли в салоні авто: у Миколаєві заарештували водія, який влаштував ДТП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Миколаєві обрали запобіжний захід до 38-річного чоловіка, який влаштував смертельну ДТП. Про це повідомляє Центральний районний суд Миколаєва. 

Зазначається, що 23 липня підозрюваний рухався за кермом автомобіля "Hyundai Tucson" автодорогою М-14 з боку м.Одеса в сторону Миколаєва.

Неподалік повороту на с.Андрієво-Зорине, чоловік, в порушення ПДР, виїхав на зустрічну смугу, де відбулось зіткнення з автомобілем "Mitsubishi Outlander", який рухався назустріч.

Внаслідок ДТП, автомобіль "Mitsubishi" загорівся, його 58-річний водій "Mitsubishi" та 51-річна пасажирка загинули в салоні автівки.

Захисник просив суд застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, посилаючись на недоведеність ризиків переховування від слідства та впливу на свідків, оскільки його клієнт визнавав свою провину. Підозрюваний підтримав його позицію.

Суд постановив застосувати до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ДТП Миколаїв

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Помічники суддів повинні отримати статус державних службовців – Станіслав Кравченко

Права помічників суддів мають бути захищені, оскільки деякі судді часто звільняють своїх помічників.

Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект Президента про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

РНБО рекомендувала Верховній Раді прискорити прийняття змін до КПК щодо гарантій захисту бізнесу з урахуванням пропозицій ОГП

Верховній Раді пропонується врахувати пропозиції Офісу Генпрокурора при підготовці до прийняття в цілому законопроекту 12439 щодо гарантій захисту суб'єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження.

Повинна бути ясність у стратегії уряду в широкому наборі реформ – голова місії МВФ по Україні

Керівник місії МВФ по Україні Гевін Грей зазначив, що для МВФ важливо, щоб партнери могли сказати всім зацікавленим сторонам, що Україна продовжує реформи.

МВФ погодив програму співпраці з Аргентиною без вимог реформ, в той час, як Україні довелося пройти 8 переглядів з вимогами – Роксолана Підласа

МВФ вже має практику, коли погоджує співпрацю з країнами без вимог стосовно реформ – в той час, як Україні доводиться постійно звітувати про виконання «структурних маяків»

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області