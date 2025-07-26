Пенсії в Україні: які надбавки отримують після 70 років

Пенсіонерам, яким виповнилося 70, 75 та 80 років, призначається щомісячна доплата.

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В Україні пенсіонери віком від 70 років можуть розраховувати на додаткову доплату до основної пенсії — від 300 до 570 гривень щомісяця. Розмір надбавки залежить від віку.

Для пенсіонерів віком 70–80 років встановлено мінімальний розмір пенсії 3613 грн за наявності повного стажу.

Відповідно до чинного законодавства, громадяни у віці від 70 до 75 років мають право на щомісячну компенсацію у розмірі 300 гривень, за умови, що їхня загальна пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.

Надбавку 456 гривень виплачують громадянам віком від 75 до 79 років включно, а 570 гривень для осіб віком від 80 років.

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