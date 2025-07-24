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Супруги Макрон подали в суд на американского блогера из-за слухов, что Брижит Макрон была мужчиной

09:27, 24 июля 2025
Блогер Кэндис Оуэнс утверждает, что жена Макрона родилась мужчиной.
Супруги Макрон подали в суд на американского блогера из-за слухов, что Брижит Макрон была мужчиной
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит обратились в суд штата Делавер с иском о клевете против американской ультраправой инфлюэнсерши и ведущей подкастов Кэндис Оуэнс. сообщает The Guardian.

В 218-страничном документе супруги Макронов требуют привлечения Оуэнса к ответственности за распространение, как указано в иске, «абсурдных и клеветнических измышлений» о том, что Брижит Макрон является трансгендерной женщиной, которая при рождении имела имя Жан-Мишель Тронье.

В начале 2024 года Оуэнс заявила, что «поставила бы всю свою профессиональную репутацию на то, что Брижит Макрон действительно мужчина». С тех пор она неоднократно повторяла эти утверждения и добавила еще больше, в частности, в восьмисерийной серии подкастов под названием «Статы Брижит».

В иске также указано, что Оуэнс публично утверждала, что супруги Макроны являются кровными родственниками, а Эммануэль Макрон — «продукт экспериментов ЦРУ или подобной «программы контроля сознания».

Представитель блоггерши назвал иск попыткой запугивания после того, как первая леди Франции отклонила неоднократные просьбы Оуэнса об интервью.

Эммануэль и Брижит Макрон в свою очередь отметили, что подали иск после того, как Оуэнс отклонила три требования опровергнуть клеветнические заявления.

Напомним, что апелляционный суд Франции оправдал двух женщин, которые заявляли, что Брижит Макрон была мужчиной.

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суд США Франция Эмманюэль Макрон

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