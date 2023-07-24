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Высший совет правосудия разрешил следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестр судебных решений

14:57, 24 июля 2023
Доступ к Реестру судебных решений смогут ограничивать на основании постановления следователя или прокурора, - Высший совет правосудия внезапно решил изменить свою позицию.
Высший совет правосудия разрешил следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестр судебных решений
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Высший совет правосудия без обсуждения 20 июля принял решение, которым разрешил закрывать публичный доступ к Единому государственному реестру судебных решений на основании постановлений следователей и прокуроров. Соответствующие изменения ВСП внес в Порядок ведения Реестра судебных решений.

Интересно, что тем самым ВСП фактически кардинально изменил собственную позицию.

Так, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 23 декабря 2021 года Высший совет правосудия внес изменения в Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений и приказал открыть все решения в Реестре, кроме тех, доступ к которым ограничен непосредственно законами «О доступе к судебным решениям», «О государственной тайне» и Порядком ведения реестра. «Ограничение (отсрочка) общего доступа к электронным ресурсам Реестра по другим основаниям не допускается», - сказал тогда ВСП в своем акте.

Основанием стало обращение адвокатского самоуправления, указавшего на безосновательное ограничение общего доступа к судебным решениям в Реестре на основании обращений прокуроров.

«Судебные решения должны быть открыты для изучения и обжалования. Без соблюдения принципа открытости судебных решений нивелируется возможность изучения и утверждения судебной практики, а также превентивная функция возникновения других споров», – отметил в 2021 году ВСП.

Однако теперь ВСП, очевидно, придерживается другой позиции.

Так, в обоснование изменений ВСП указал на обращение Национального антикоррупционного бюро от 17 июля 2023 с предложением внести изменения в пункт 6 раздела VIII Порядка, а именно установить возможность ограничения (отсрочки) доступа к электронным ресурсам Реестра, в том числе на основании мотивированного постановления следователя, прокурора.

«В обращении НАБУ отмечает, что разглашение сведений досудебного расследования может привести к невозможности выполнения задач уголовного производства. Соответствующие предложения изменений в Порядок предоставлены с целью сохранения информации, которая составляет тайну досудебного расследования и содержится в определениях следственных судей, которые выносятся по результатам рассмотрения ходатайств следователей, прокуроров в рамках уголовного производства.

Представляется целесообразным предусмотреть ограничение (отсрочку) обеспечения общего доступа к электронным ресурсам Реестра на основании мотивированного постановления следователя, прокурора на срок, указанный в постановлении, который не может превышать срок досудебного расследования в соответствии со статьей 219 УПК», - указывает в своем решении Высший совет правосудия.

Изменения в Порядок

ведение Единого государственного реестра судебных решений

Пункт 6 раздела VIII выложить такой редакции:

«6. Ограничение (отсрочка) обеспечения общего доступа к электронным ресурсам Реестра происходит в порядке, определенном законами Украины "О доступе к судебным решениям", "О государственной тайне", настоящим Порядком, а также на основании мотивированного постановления следователя, прокурора. Ограничение (отсрочка) обеспечения общего доступа к электронным ресурсам Реестра по мотивированному постановлению следователя, прокурора осуществляется срок, указанный в постановлении, который может превышать срока досудебного расследования. Ограничение (отсрочка) общего доступа к электронным ресурсам Реестра по другим основаниям не допускается.».

(БЫЛО:

  1. Ограничение (отсрочка) обеспечения общего доступа к электронным ресурсам Реестра происходит в порядке, определенном законами Украины "О доступе к судебным решениям", "О государственной тайне" и настоящим Порядком. Ограничение (отсрочка) общего доступа к электронным ресурсам Реестра по другим основаниям не допускается.

 Автор: Наталя Мамченко

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